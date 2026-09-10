El escritor superventas Javier Sierra participará en un encuentro cultural en Alcalà de Xivert

Alcalà de Xivert acogerá el sábado 3 de octubre un encuentro con el escritor y periodista Javier Sierra, una de las figuras más reconocidas de la literatura española contemporánea. El acto, organizado por Xivert Històric, tendrá lugar a las 17.00 horas en el Espai d’ Oci, situado en el Camino San Miguel, y contará con aforo limitado. Las entradas, al precio de 5 euros, podrán adquirirse en el estanco Rogelia de Alcalà y estanco L’Atall de Alcossebre o escribiendo un mail a historicxivert@gmail.com.

El acto contará con la participación del historiador castellonense Javier Más Torrecillas, que será el encargado de conducir y moderar el encuentro con Sierra. La conversación permitirá acercar al público la trayectoria y el universo literario de uno de los escritores españoles de mayor proyección internacional, conocido por sus investigaciones y novelas en las que combina historia, enigmas, misterio y divulgación. Además, su última obra publicada, El plan maestro, será una de las cuestiones que centrará la conversación.

El autor de 'El fuego invisible'

La presencia de Javier Sierra supone una oportunidad para acercar al público local a uno de los escritores españoles que más ha contribuido a despertar el interés por la historia y sus enigmas a través de la literatura. Entre sus obras destacan títulos como La cena secreta, El ángel perdido, El maestro del Prado, La pirámide inmortal, El fuego invisible —Premio Planeta 2017— y El mensaje de Pandora.

Desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert se valora positivamente la celebración de esta iniciativa cultural, que contribuye a enriquecer la programación del municipio y a consolidar Alcalà como espacio para la divulgación cultural y el conocimiento de la historia, así como a colaborar con las iniciativas que realiza la entidad organizadora, Xivert Històric.