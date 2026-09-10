El grupo castellonense Kasparov gana el premio a mejor canción rock en los Premios Latino

El grupo de Castelló Kasparov ha conseguido este jueves el premio a mejor canción rock en los Premios Latino 2026, la decimosegunda edición de un certamen nacional organizado por la Fundación Mundo Ciudad. Este galardón ha pillado al grupo por sorpresa y cuando menos lo esperaban, puesto que en junio anunciaron mediante un comunicado que la formación actual no continuaría y separaría sus caminos. "Cuando he leído el correo diciendo que había ganado al principio creía que era coña, he pensado 'esto es alguien que me ha mandado esto para reírse un rato'", cuenta a Mediterráneo Conrado Font, líder de la banda y compositor que confirma además a este diario que Kasparov continuará en activo con él como frontman y tres nuevos músicos al frente.

Font presentó la candidatura a los Premios Latino una semana antes de que se produjese la conversación que derivó en la separación de los miembros originales. El cantante de este grupo de rock dice que a pesar de la separación "la relación es muy cordial" y que en la actualidad ensayan para su último concierto juntos, el día 26 de septiembre en la Sala Because. Ese concierto llegará ahora con el regusto dulce de haber sido reconocidos con este galardón en los Premios Latino.

La gala de este certamen musical se celebrará en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid el 5 de octubre, y junto a Kasparov han sido reconocidos artistas como José Sos Molina, María de la Rosa o Edu Vico. "Queremos darle nuestra enhorabuena a Kasparov por este importante reconocimiento, que destaca su talento y su aportación a una música que continúa conquistando públicos y cruzando fronteras", han dicho los organizadores de los Premios Latino en sus redes sociales.

'Soledad', la canción ganadora

El tema con el que los castellonenses se han alzado con el premio a mejor canción rock se llama Soledad y pertenece al primer álbum de estudio de la banda, Íntimamente público, lanzado en abril de este año, tras diez años de carrera y dos meses antes de la ruptura de la formación actual. "La canción habla de la soledad, de cuando te encuentras solo, era una letra que ya tenía escrita desde hacía tiempo y habla de cómo se siente uno cuando todo son dudas, cuando uno se siente abatido", subraya Font.

Se trata de una balada rock con tintes "al estilo Scorpions o Led Zeppelin, con mucha carga dramática", dice el frontman.

"Nosotros queríamos, como todos los grupos cuando nacen, hacer algo nuestro. Nosotros hacíamos versiones, muy modificadas, sí, pero versiones. Yo tenía unas canciones y dije 'vamos a grabarlas', y ha salido esto", celebra Font después de ganar el premio.