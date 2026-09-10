El Ayuntamiento de Onda ha presentado Donde el corazón se esconde, de Noemí Santiño Sanz, la novela ganadora de la segunda edición del Premio Literario Ciutat d’Onda, que llega a los lectores con la ciudad y el Castillo de las 300 Torres como protagonistas de una historia marcada por la memoria, las raíces y los vínculos que permanecen pese al paso del tiempo. El premio para Santiño se anunció en diciembre de 2025, y ahora por fin ha llegado el momento de presentar el libro.

La obra, que resultó ganadora entre las 87 novelas presentadas a la segunda edición del certamen, convierte Onda en mucho más que el escenario de la trama. Sus calles, plazas, fiestas y patrimonio forman parte del universo emocional de una historia en la que el regreso al lugar de origen sirve para abordar cuestiones universales como la familia, el perdón, la identidad y las heridas heredadas entre generaciones.

Onda presenta ‘Donde el corazón se esconde’, la novela ganadora del II Premio Literario Ciutat d’Onda. / Mediterráneo

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Esta novela demuestra que Onda tiene historias capaces de emocionar, llegar a nuevos lectores y proyectar nuestra ciudad a través de la literatura”. “Queríamos que este premio sirviera para descubrir nuevas voces, pero también para que nuestros paisajes, nuestras tradiciones y nuestra forma de ser llegaran a las librerías a través de historias que conecten con las personas. Donde el corazón se esconde representa precisamente esa unión entre literatura e identidad”, ha añadido.

Onda, un personaje más de la novela

Uno de los elementos más singulares de Donde el corazón se esconde es el papel que adquiere la propia ciudad. En la novela, Onda se convierte en memoria viva y acompaña a los personajes en su regreso al pasado. De manera especial, el Castillo de las 300 Torres adquiere voz propia como testigo y narrador de parte de la historia, un recurso narrativo que ya fue destacado durante el fallo del premio por su originalidad.

Así, Noemí Santiño construye una obra íntima en la que lo personal y lo colectivo avanzan de la mano. El patrimonio, las calles empedradas, las casas y las fiestas ondenses dejan de ejercer únicamente como telón de fondo y se integran en el relato como lugares que conservan recuerdos y ayudan a explicar quiénes son sus protagonistas.

La autora descubrió desde muy joven en la lectura y la escritura una forma de refugio y de ordenar las emociones. Creció rodeada de libros y fue su abuelo, maestro de profesión, quien le transmitió el amor por la lectura y las palabras, una pasión que actualmente comparte con sus hijas. Esa mirada hacia los vínculos, la memoria de los lugares y los sentimientos que no siempre encuentran palabras está en el origen de esta novela.

De Onda a las librerías

La presentación supone un nuevo paso para el Premio Literario Ciutat d’Onda, un proyecto nacido con el objetivo de impulsar la creación literaria y, al mismo tiempo, hacer que las historias vinculadas al municipio puedan viajar mucho más allá de sus fronteras. El certamen está dotado con 20.000 euros y establece como elemento distintivo que Onda forme parte protagonista de las obras presentadas.

En su segunda edición, el premio recibió 87 novelas procedentes de autores de distintos puntos de España, entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Vizcaya, Murcia y Cáceres. El jurado, formado por Juan Soto Ivars, Toni Hill, Eva Olaya, Lola P. Nieva y Josep Daràs, valoró especialmente la originalidad y solidez literaria de la propuesta de Santiño y su capacidad para convertir Onda en un personaje más de la historia.

Con la publicación de Donde el corazón se esconde, el Premio Literario Ciutat d’Onda materializa así uno de sus principales propósitos: que el nombre, el patrimonio y la identidad de Onda encuentren nuevos caminos para llegar al público a través de la cultura.