La huella 'secreta' de Castellón en la gran cita del arte contemporáneo valenciano

Abierto València 2026 vuelve a convertir durante estos días a la capital del Turia en uno de los grandes escaparates del arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana. La nueva edición, que se celebrará del 17 al 25 de septiembre, reunirá a galerías, artistas, coleccionistas y público en torno a exposiciones, encuentros, premios y diferentes actividades.

Y aunque Castellón no aparece de entrada como protagonista principal del cartel, la provincia sí deja una huella reconocible entre algunos de los artistas que participan en la cita. Una conexión que pasa por l'Alcora, Castelló, Culla o el Alto Palancia y que permite observar Abierto València desde una perspectiva provincial.

Sandra Mar, de Abierto València a la cerámica de l'Alcora

La conexión más directa es la de Sandra Mar, una de las artistas seleccionadas para esta edición y que presenta en la galería Rosa Santos la exposición Que mi deseo me sirva.

La creadora valenciana mantiene actualmente un vínculo especialmente estrecho con Castellón, ya que ha sido escogida para participar en la quinta edición de CeramicRes, el programa de residencias artísticas ligado a la Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora.

Allí desarrolla Aequora, un proyecto de investigación en torno al cuenco y a las posibilidades de la cerámica sometida a cocciones extremas, utilizando además arcillas vinculadas al territorio de l'Alcora. Su presencia en Abierto València 2026 coincide así prácticamente en el tiempo con una estancia creativa en una de las localidades que mejor representan la tradición cerámica castellonense.

No se trata, además, de su primer contacto con la provincia. Sandra Mar ya había trabajado en municipios del Alto Palancia dentro del proyecto Confluències del IVAM.

En Matet desarrolló Esto les parece un cuento, una intervención construida a partir de testimonios de sus habitantes y trasladada posteriormente al barro, mientras que en Torrechiva llevó a cabo Un tesoro. Una trayectoria que ha ido tejiendo vínculos entre creación contemporánea, memoria y territorio castellonense.

Antonio Alcaraz, de Cànem a Abierto València

La huella provincial aparece también en Antonio Alcaraz, que participa en Abierto València con Huellas de papel, en la galería Alba Cabrera.

Nacido en Alicante, Alcaraz mantiene desde hace años una estrecha relación con Cànem Galeria, uno de los espacios históricos del arte contemporáneo en Castelló y que representa su obra.

Precisamente este mismo año, entre febrero y abril, el artista protagonizó en Cànem la exposición Paisatge entròpic, una muestra centrada en paisajes industriales, espacios periféricos y escenarios abandonados, con especial atención a las marcas que deja el paso del tiempo.

Una de las obras de Antonio Alcaraz que estará presente en Abierto València 2026. / Galería Alba Cabrera

Apenas unos meses después, su obra vuelve ahora a situarse en primer plano dentro de una de las principales citas galerísticas de la Comunitat Valenciana.

Mónica Jover y su vínculo con Culla y Castelló

A esas conexiones se suma Mónica Jover, presente en Abierto València con La velocidad de un árbol, en Shiras Galería.

La creadora alcoyana tampoco es ajena al territorio castellonense. En 2022 presentó en Espai Nivi Collblanc, en Culla, la muestra individual El color del centinela y posteriormente desarrolló en el CEE Castell Vell de Castelló el proyecto Lo diferente es hermoso, dentro del programa Resistències Artístiques.

Tres trayectorias distintas permiten así mirar Abierto València 2026 desde Castellón. Sin necesidad de que la provincia cuente con una representación estrictamente territorial entre los principales nombres de la edición, su ecosistema artístico, sus galerías, sus espacios culturales y, especialmente, su tradición cerámica aparecen conectados con algunos de los protagonistas de la cita.

Mónica Jover ha desarrollado una sólida trayectoria expositiva con numerosas muestras individuales y colectivas. / Shiras Galería.

Una presencia discreta, pero suficiente para demostrar que el mapa del arte contemporáneo valenciano también pasa por Castellón.