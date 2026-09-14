El autor castellonense que conquistó a Puy du Fou entre más de 1.300 obras llega ahora a las librerías

El reconocimiento que César Carballeda Moreno recibió el pasado mes de abril da ahora un nuevo paso. El escritor castellonense ya puede ver su relato Una parcela muy valiosa impreso y en las librerías. La editorial Almuzara acaba de reunir en el volumen La traición de Tenesoya y otros relatos las doce obras finalistas de la segunda edición de los Premios de Literatura Puy du Fou España, certamen en el que Carballeda conquistó el tercer premio.

La publicación prolonga así el recorrido de un relato que consiguió abrirse paso entre 1.363 obras llegadas de toda España. Mediterráneo ya contó entonces el éxito del autor de Castellón, cuya narración se situó en el podio de un concurso que, pese a contar únicamente con dos ediciones, ha disparado su participación y se ha convertido en un escaparate para la narrativa histórica.

Del premio al papel

Ahora, Una parcela muy valiosa comparte páginas con los otros once textos que alcanzaron la fase final. El libro toma su título del relato vencedor, La traición de Tenesoya, de Inés Cardoso Albarracín, y ha sido publicado dentro de la colección Relatos de Almuzara. La edición cuenta con 224 páginas, formato de 15 por 24 centímetros, encuadernación rústica con solapas y un precio de 17 euros.

Portada del libro que recopila los relatos premiados en el certamen literario. / MEDITERRÁNEO

Para Carballeda supone trasladar a las librerías el éxito conseguido con una historia que convenció al jurado por su combinación de ritmo, astucia e ironía. Una parcela muy valiosa traslada al lector hasta la Hispania romana y, más concretamente, a Cástulo, la antigua ciudad situada junto a la actual Linares. Allí construye una trama en la que la codicia y la inteligencia van midiendo sus fuerzas hasta desembocar en un giro final que fue especialmente valorado por el jurado. El tercer puesto estuvo acompañado además por una dotación de 2.000 euros.

Una historia en plena Hispania romana

El escenario escogido por el castellonense tampoco es menor. Cástulo fue uno de los grandes núcleos urbanos del sur de la Península durante la Antigüedad. Capital de la Oretania ibérica y posteriormente municipio romano, su posición estratégica y su cercanía a los recursos mineros de Sierra Morena la convirtieron en un enclave de enorme importancia y en escenario de las luchas entre romanos y cartagineses.

César Carballeda se hizo con el tercer premio en la II edición de los premios Puy du Fou España. / MEDITERRÁNEO

Ese pasado sirve a Carballeda como tablero para un relato que no se limita a recrear una época, sino que juega con comportamientos muy reconocibles en cualquier tiempo: la ambición, el engaño, la capacidad para anticiparse al adversario y la lucha por obtener ventaja. Una fórmula que permitió a Una parcela muy valiosa sobresalir entre más de un millar de originales.

El galardón fue entregado en abril en una gala celebrada en el Corral de Comedias de Puy du Fou España, en Toledo, ante más de un millar de asistentes. El primer premio correspondió a Cardoso, mientras que el alicantino Manuel Vidal Alejandre consiguió el segundo puesto con Niños comiendo uvas y melón. Carballeda completó el podio y convirtió a la Comunitat Valenciana en una de las protagonistas de la convocatoria.

Doce relatos para mantener viva la historia

La publicación de Almuzara permite ahora que aquel reconocimiento trascienda la ceremonia y llegue directamente a los lectores. Uno de los rasgos distintivos del concurso es que la identidad de los participantes permanece oculta durante el proceso de valoración y los jurados trabajan únicamente con los títulos de las obras, un sistema con el que la organización pretende preservar la independencia de la elección.

De esta forma, unos meses después de hacerse un hueco entre los premiados de Puy du Fou, César Carballeda añade ahora un nuevo capítulo a aquel éxito: su relato premiado ya forma parte de un libro y lleva desde Castellón hasta las librerías una pequeña historia de astucia, intereses y supervivencia ambientada muchos siglos atrás.