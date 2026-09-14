De la clandestinidad al folk metal: Lèpoka revive un clásico antifranquista con Kutxi Romero

Lèpoka vuelve a mirar a las raíces para dar forma a uno de los adelantos más singulares de su próximo disco. La banda castellonense acaba de publicar Gallo Rojo, una reinterpretación de la histórica composición de Chicho Sánchez Ferlosio en la que cuenta con la colaboración de Kutxi Romero, vocalista de Marea, una de las voces más reconocibles del rock estatal.

La elección del tema no es casual. Gallo rojo, gallo negro, también conocida como Los gallos, fue compuesta durante la dictadura franquista y circuló durante años ligada a la clandestinidad. La canción terminó convirtiéndose en una de las piezas más conocidas del repertorio de resistencia de Sánchez Ferlosio y durante décadas llegó incluso a ser asociada por parte del público con la Segunda República y la Guerra Civil, pese a haber sido escrita posteriormente.

Una nueva vida para una canción histórica

Más de medio siglo después, Lèpoka recoge aquella herencia y la lleva a su propio terreno. La versión mantiene el peso emocional y reivindicativo del original, pero lo combina con la energía, el componente festivo y la contundencia que caracterizan a la formación de Castellón.

La producción de Tato Latorre refuerza además el carácter folclórico del tema, con protagonismo para las cuerdas y las guitarras españolas, elementos que conviven con una base más poderosa y cercana al universo habitual de Lèpoka.

La participación de Kutxi Romero añade otra capa de personalidad a la canción. Su registro rasgado y reconocible se integra en una adaptación que conecta la canción popular con el rock estatal y el folk metal, en uno de los cruces más llamativos del próximo trabajo de la banda.

Camino de 'Rebelión Animal'

Gallo Rojo se incorpora así a la lista de adelantos de Rebelión Animal, el nuevo disco de Lèpoka. La formación ya había mostrado anteriormente otra de las claves del álbum con Color Café, una colaboración junto a Celtas Cortos que evidenciaba su intención de abrir el proyecto a nombres de peso de la música española.

'Gallo rojo' es el nuevo single de la banda castellonense de folk metal. / MEDITERRÁNEO

El nuevo trabajo supone otra vuelta de tuerca en la trayectoria de un grupo que ha construido su identidad mezclando folk, metal, melodías festivas y una importante carga narrativa. En esta ocasión, el álbum se mueve alrededor de un universo inspirado libremente en Rebelión en la granja, de George Orwell.

Dos paradas en Castellón antes de Latinoamérica

El lanzamiento llega además en plena cuenta atrás para una nueva gira de Lèpoka. El recorrido arrancará el 2 de octubre en Mérida y continuará al día siguiente en Malagón, en Ciudad Real, antes de pasar por la provincia de Castellón.

La banda actuará el 9 de octubre en Ludiente y el 10 de octubre en la Vilavella, dos citas especialmente cercanas antes de afrontar el salto internacional.

México será la primera parada al otro lado del Atlántico, con conciertos en Guadalajara y Ciudad de México. Posteriormente llegará el turno de Colombia, con actuaciones en Bogotá, Medellín y Pereira, antes de completar este primer tramo latinoamericano con un concierto el 7 de noviembre en Santiago de Chile.

Gallo Rojo sirve así como carta de presentación de una nueva etapa para Lèpoka: una canción nacida en la clandestinidad, reinterpretada décadas después desde Castellón y acompañada por una de las voces más emblemáticas del rock español.