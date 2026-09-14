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Shakira ya está en Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos en la capital

La artista colombiana inicia una residencia de cuatro fines de semana que supondrá su gran reencuentro con el público español

Así ha sido la llegada de Shakira a Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos

Así ha sido la llegada de Shakira a Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos

Lucía Feijoo Viera

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Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

Shakira ya está en Madrid. La artista colombiana ha regresado a España a pocos días de comenzar una de las citas más ambiciosas de su actual gira: 12 conciertos en la capital repartidos a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos. Una residencia europea que reunirá a miles de seguidores y que supone, además, su regreso a los escenarios españoles ocho años después de su última actuación en el país.

La cuenta atrás entra así en su recta final antes del arranque de esta residencia en Iberdrola Music, donde se ha levantado para la ocasión el denominado Estadio Shakira, una estructura temporal con capacidad para más de 50.000 personas. Allí, la cantante trasladará el espectáculo de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', la gira con la que ha recorrido diferentes países durante los últimos meses. La primera cita será este viernes 18 de septiembre. Después llegarán las actuaciones de los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, antes de continuar en octubre los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11. En total, 12 noches que convierten a Madrid en la única parada europea de este formato de residencia y que prolongarán la presencia de Shakira en la ciudad durante casi un mes.

MADRID, 14/09/2026.- Llegada de la cantante Shakira al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, este lunes en Madrid, donde hará base para su residencia europea en el Estadio Shakira construido en la capital. EFE/Zipi

Shakira arrancará su residencia artística en Madrid el próximo viernes. / EFE

Pero la propuesta madrileña aspira a ir más allá de los conciertos. Alrededor del escenario se desplegará Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el universo del realismo mágico y concebida como parte de Es Latina, la programación cultural que acompañará a la residencia. Música, literatura, gastronomía, moda y arte convivirán durante estas jornadas en distintos espacios del recinto, que comenzará su actividad varias horas antes de que Shakira suba al escenario.

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MADRID, 14/09/2026.- Llegada de la cantante Shakira al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, este lunes en Madrid, donde hará base para su residencia europea en el Estadio Shakira construido en la capital. EFE/Zipi

Shakira acaba de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. / EFE

Por allí pasarán además nombres como Amaia, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso o Yerai Cortés, dentro de una programación paralela que busca convertir cada fecha en una celebración más amplia de la cultura latina. Habrá también espacios dedicados a la literatura, la moda y la trayectoria de la propia cantante. Madrid se prepara así para varias semanas marcadas por Shakira, que afronta esta residencia como uno de los grandes acontecimientos musicales del otoño en la capital. 12 conciertos y cuatro fines de semana para reencontrarse con el público español y trasladar a Madrid el universo que ha acompañado a 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Fuente: El Periódico de España

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