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Blanca Paloma confiesa el insólito lugar de Castellón donde nació 'Contigo': «Bajo tierra y en silencio»

El entorno natural de les Coves de Sant Josep sirvió como fuente de inspiración para la artista, cuya visita al río subterráneo de la Vall d’Uixó transformó su proceso compositivo

Blanca Paloma es una de las artistas más reconocidas del panorama musical español actual.

Blanca Paloma es una de las artistas más reconocidas del panorama musical español actual. / MEDITERRÁNEO

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Nico Cruz

Tres años después, Blanca Paloma ha vuelto a llevar les Coves de Sant Josep a miles de pantallas. La cantante ha compartido en sus redes sociales un vídeo grabado en el interior de la cavidad de la Vall d’Uixó para explicar que aquella experiencia bajo tierra no terminó cuando regresó a la superficie: de ella nació Contigo, una de las canciones de su primer álbum, Trenza mía.

«Sentí que no solo descendía bajo tierra, sino también hacia una parte profunda de mí misma», explica la artista al recordar su primera entrada en les Coves. La oscuridad, el silencio, el agua y la ausencia de cualquier elemento exterior se convirtieron entonces en el germen creativo de una canción concebida, según relata, como una manera de enfrentarse al vacío y reconocerse en él.

La historia adquiere ahora una dimensión especial. Contigo es precisamente la canción que abre Trenza mía, el álbum de debut de Blanca Paloma, publicado el pasado 9 de junio, un trabajo de once temas con el que la representante española en Eurovisión 2023 ha plasmado su particular encuentro entre tradición, raíz y sonidos contemporáneos.

Blanca Paloma volverá a actuar en la Sala de los Murciélagos tras su paso por el certamen en 2023.

Blanca Paloma ha actuado en dos ocasiones en el ciclo Singin' in the Cave de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Una canción nacida bajo tierra

El escenario de aquella inspiración no fue un estudio de grabación ni un gran auditorio. Fue el río subterráneo de les Coves de Sant Josep, considerado el río subterráneo navegable más largo de Europa, y uno de los principales emblemas turísticos y naturales de la provincia de Castellón.

Blanca Paloma actuó allí por primera vez el 10 de septiembre de 2023, dentro del ciclo Singin’ in the Cave. Lo hizo acompañada a la guitarra por José Pablo Polo, desde una barca y aprovechando únicamente la amplificación natural de la cavidad. En aquella actuación sonaron piezas como Secreto de agua, Plumas de nácar o Niña de fuego. La propia cantante ya describió entonces entrar en el interior de la tierra y escuchar el agua como «un regalo».

Su relación con el proyecto no quedó ahí. Blanca Paloma volvió a formar parte de Singin’ in the Cave en 2025, año en el que el ciclo celebró su décimo aniversario, después de participar también en su presentación en Fitur.

El escenario que no necesita altavoces

Singin’ in the Cave nació en 2016 con una premisa difícil de reproducir en cualquier otra sala: unir patrimonio y música mediante conciertos en acústico dentro de les Coves de Sant Josep, con artistas y espectadores desplazándose en barca y la propia roca funcionando como amplificador natural. El proyecto es una iniciativa original de Luzazul, organizada junto a Coves de Sant Josep y el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó.

La cantante Blanca Paloma durante una de sus actuaciones en les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó.

La cantante Blanca Paloma durante una de sus actuaciones en les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Este 2026 ha alcanzado ya su undécima edición consecutiva, manteniendo el formato reducido que se ha convertido en su seña de identidad e incorporando además como novedad el Lago Diana, un nuevo escenario que aprovecha la reverberación natural de la cavidad.

Noticias relacionadas y más

El nuevo vídeo de Blanca Paloma funciona así como algo más que el recuerdo de un concierto. Es también una inesperada ventana hacia uno de los espacios más singulares de Castellón: unas cuevas en las que una visita puede acabar, incluso tres años después, convertida en canción.

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