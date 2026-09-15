Castelló se transforma en un gran teatro al aire libre: 60 espectáculos gratis, circo aéreo y magia para tomar las calles en septiembre

Castelló volverá a convertirse durante dos fines de semana consecutivos en un gran escenario al aire libre. El XXVII Regreso a la Ciudad toma calles y plazas con dos festivales que concentrarán buena parte de la agenda cultural de septiembre: el POT, Festival de Pallassos, Objectes i Titelles, del 18 al 20 de septiembre, y el MUT!, Festival Internacional d’Arts Escèniques sense Text, del 25 al 27.

La fórmula combina dos propuestas diferentes pero complementarias. El primer fin de semana estará especialmente orientado al público familiar, con payasos, títeres, malabares, circo y teatro visual; el segundo ampliará la mirada hacia las artes escénicas contemporáneas, la danza, las acrobacias y los grandes formatos sin texto. La web turística municipal confirma que ambos festivales forman este año el eje de Regreso a la Ciudad y convertirán distintos espacios urbanos en escenarios.

El listón está alto. La edición de 2025 cerró con más de 36.000 asistentes durante los dos fines de semana, una cifra récord que consolidó la convocatoria entre las grandes citas culturales populares de Castelló. Para la concejala de Cultura, María España, el objetivo vuelve a ser que durante esos días la ciudad se transforme en «un gran teatro al aire libre», con el añadido del movimiento que genera la cita en la hostelería y el comercio.

Mumusic Circus presentará en Castelló su circo de los sentidos. / MEDITERRÁNEO

POT 2026: tres días pensados para disfrutar en familia

El POT abrirá Regreso a la Ciudad el viernes 18 y desplegará hasta el domingo una veintena de pases de 15 compañías, con presencia de artistas nacionales e internacionales. La actividad se concentrará principalmente en la Plaça Hort dels Corders, la Plaça de les Aules y la Plaça Major, aunque también habrá propuestas itinerantes por el centro y en el carrer Cavallers.

Uno de sus rasgos será la variedad de formatos. El viernes, por ejemplo, Yera Teatro recorrerá el centro con Lo minúsculo, protagonizado por una marioneta de hilo de cinco metros que descubre el mundo a través de los sentidos. Al mismo tiempo, Mumusic Circus instalará en Hort dels Corders El circ dels sentits, concebido como un espacio circense sensorial y accesible.

El sábado llegará una de las propuestas específicamente creadas para la primera infancia, Bola, de L'Horta Teatre, además de Welcome, de Momo Cía., una función accesible en lengua de signos; Trogloditas, de Tanxarina; o el imprevisible universo de Toti Toronell en No tireu ànecs al riu. El domingo, el festival se despedirá con magia, teatro visual y humor antes del cierre de Olympics, de Nacho Vilar Producciones & Yllana, en la Plaça Major.

Programación del POT 2026: horarios y espectáculos Viernes 18 18.00-21.00El circ dels sentits – Mumusic Circus;Plaza Huerto Sogueros

18.00Lo minúsculo – Yera Teatro; Recorrido por el centro

19.00Gori Gori – El Ball de Sant Vito; Plaza de las Aulas

19.30Malabarian on the Rox – Roxi Katcheroff; Plaza Huerto Sogueros

20.00La inauguració – Las Kakofónikas; Plaza Mayor Sábado 19 11.00-14.00El circ dels sentits – Mumusic Circus; Plaza Huerto Sogueros

11.30Bola – L'Horta Teatre; Plaza de las Aulas

12.30Welcome – Momo Cía; Plaza Huerto Sogueros

17.30-19.30El circ dels sentits – Mumusic Circus; Plaza Huerto Sogueros

18.00Trogloditas – Tanxarina;Plaza Huerto Sogueros

18.30Bola – L'Horta Teatre; Plaza de las Aulas

19.00No tireu ànecs al riu – Toti Toronell;Calle Caballeros

20.00Intrusos – Lolo Fernández; Plaza Mayor Domingo 20 11.00-14.00El circ dels sentits – Mumusic Circus; Plaza Huerto Sogueros

11.30Tutudo – Marzo Mayea;Plaza Huerto Sogueros

12.30Sin remite – Jean Philippe Kikolas; Plaza Mayor

17.30-19.30El circ dels sentits – Mumusic Circus; Plaza Huerto Sogueros

18.00Teatro dei Piedi – Verónica González;Plaza de las Aulas

19.00Cartonutti y las 3 RRR – Maximiliano Stia;Plaza Huerto Sogueros

20.00Olympics – Nacho Vilar Producciones & Yllana; Plaza Mayor

Del POT al MUT!: Castelló cambia de registro

Una semana después llegará el relevo. Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, el MUT! celebrará su undécima edición y reforzará el carácter internacional de Regreso a la Ciudad con compañías de 11 nacionalidades y más de 30 pases.

El concepto es diferente. Aquí la palabra deja de ser protagonista y son el cuerpo, el movimiento y el lenguaje visual los que construyen las historias. Esa es precisamente la filosofía con la que el festival se presenta como una cita capaz de superar barreras idiomáticas. La web oficial reúne 15 producciones distintas para esta edición.

Y habrá espectáculo desde la primera tarde. Públic, de Fil d'Arena, iniciará la actividad a las 18.00 horas en la Plaça Major con una pieza itinerante de danza contemporánea que dialoga con la arquitectura urbana, mientras que a las 19.00 horas Circus Ronaldo llevará Swing a Hort dels Corders.

El gran golpe de efecto llegará a las 22.30 horas del viernes 25 en la Plaça Major. Voalá Project convertirá el cielo de Castelló en escenario con una combinación de música en directo, danza aérea, circo y artes visuales. Será una de las imágenes de la edición: músicos y acróbatas suspendidos a más de 30 metros de altura.

Un sábado con el parque Ribalta como gran escenario

El sábado 26 será el día de mayor densidad del MUT!. El parque Ribalta y su Templet asumirán buena parte de la actividad desde el mediodía con Woof, Refugi, A way, Gros Débit y Transports Exceptionnels. Esta última convierte en pareja escénica a un bailarín y una excavadora, un singular diálogo entre danza, maquinaria y teatro visual.

La campaña de Regreso a la Ciudad ha sido presentada por la concejala de Cultura de Castelló, María España. / MEDITERRÁNEO

Por la tarde y la noche se sumarán Exit, de Circumstances; el circo de Swing; y dos de los montajes de mayor formato. Motionhouse llevará BLOCK a la plaza Mayor, donde veinte grandes bloques se construyen, caen y se transforman mientras los intérpretes mezclan danza y circo. La jornada incluirá además La promesse du vide, de Avis de Tempête, sobre una gran estructura de madera y metal. La Agenda Cultural municipal recoge todos estos pases dentro del programa del sábado.

Domingo 27: el último maratón de circo y danza

El último día volverá a concentrarse principalmente en Parc Ribalta. Desde las 11.30 horas se sucederán Baktana, Refugi, Gota y A way, antes de una tarde con AuGusto, La promesse du vide, Swing y Exit.

El punto final estará en la plaza Mayor a las 20.30 horas, con Fins al cel, de Spinish Circo, una creación de circo contemporáneo que reflexiona sobre los viajes, las identidades y los límites a través de la idea del espacio-tiempo.

Horarios del MUT! 2026 en Castelló Viernes 25 18.00Públic – Fil d'Arena;Plaza Mayor / itinerante

19.00Swing – Circus Ronaldo;Plaza Huerto Sogueros

20.00Públic – Fil d'Arena; Plaza Mayor / itinerante

22.30Voalá – Voalá ProjectPlaza Mayor Sábado 26 12.00Woof – Pere Hosta; Parque Ribalta

12.45Refugi – Manolo Alcántara; Parque Ribalta

13.30A way – Cirque on Edge;Parque Ribalta

17.00Gros Débit – Facile d'Excès; Templet del Parque Ribalta

17.30Woof – Pere Hosta; Parque Ribalta

18.00Transports Exceptionnels – Beau Geste; Parque Ribalta

18.15A way – Cirque on Edge; Parque Ribalta

19.00Exit – Circumstances; Parque Ribalta

19.00Swing – Circus Ronaldo; Plaza Huerto Sogueros

19.45Gros Débit – Facile d'Excès; Templet del Parque Ribalta

19.45Transports Exceptionnels – Beau Geste; Parque Ribalta

20.00BLOCK – Motionhouse; Plaza Mayor

20.30La promesse du vide – Avis de Tempête; Parque Ribalta

22.30Swing – Circus Ronaldo; Plaza Huerto Sogueros

22.45BLOCK – Motionhouse; Plaza Mayor Domingo 27 11.30Baktana – Lazuz;Parque Ribalta

12.00Refugi – Manolo Alcántara; Parque Ribalta

12.30Gota – Txema Muñoz; Templet del Parque Ribalta

13.15A way – Cirque on Edge; Parque Ribalta

17.00Baktana – Lazuz;Parque Ribalta

17.30Gota – Txema Muñoz; Templet del Parque Ribalta

17.30AuGusto – Balagans; Parque Ribalta

18.00A way – Cirque on Edge; Parque Ribalta

18.45La promesse du vide – Avis de Tempête; Parque Ribalta

19.00Swing – Circus Ronaldo; Plaza Huerto Sogueros

19.30Exit – Circumstances; Parque Ribalta

20.15AuGusto – Balagans; Parque Ribalta

20.30Fins al cel – Spinish Circo; Plaza Mayor

¿Son gratis los espectáculos del POT y el MUT!?

La programación permite, además, ir enlazando funciones a pie por distintos puntos del centro y el parque Ribalta. Las actividades son de acceso libre y los horarios y la programación pueden estar sujetos a modificaciones, por lo que conviene comprobar la agenda cultural oficial del Ayuntamiento de la capital antes de acudir.

'Fins al cel' de Spinish Circus cerrará el MUT! 2026. / MEDITERRÁNEO

La apuesta permite a Castelló enlazar seis jornadas de espectáculos repartidas en dos fines de semana y dirigidas a públicos muy distintos: desde bebés y familias hasta aficionados al circo contemporáneo, la danza y las artes escénicas. Una fórmula con la que Regreso a la Ciudad pretende volver a llenar de espectadores unas plazas que, durante unos días, dejan de ser únicamente lugares de paso para convertirse en escenarios.