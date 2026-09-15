Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía: "La memoria histórica no es algo tan lejano"

El escritor mallorquín Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972) ha ganado el Premio Nacional de Poesía 2026 con una obra, ‘Sala Augusta seguit de Llengua materna’ (Proa), que evoca a la vez la memoria histórica y de la Guerra Civil y sus recuerdos más íntimos y familiares.

Se trata de dos poemas extensos, el primero, 'Sala Augusta', reivindica la memoria de los presos de la cárcel franquista de Can Mir, ubicada en lo que hoy es una sala de cine en Palma. "A veces hablamos de memoria histórica como algo lejano, pero no lo es", ha dicho a EFE el poeta tras conocerse el fallo.

Hará seis o siete años que Alzamora supo, a través de un amigo historiador, que ese cine donde vio tantas películas en su infancia había sido uno de los lugares más relevantes de la represión franquista durante la Guerra Civil en Palma.

"Llevaban presos republicanos, los torturaban, los tenían en condiciones espantosas y los sacaban para ejecutarlos", ha afirmado. "Descubrir eso desencadenó el poema sobre los lugares en los que vivimos y que acumulan la memoria del fascismo y de la infamia de sus crímenes".

El otro poema, 'Llengua materna', es un homenaje a su madre y las mujeres que, como ella, se dedicaban a coser zapatos en su casa. "Con una máquina de pedales y en condiciones muy precarias hacían un trabajo muy sofisticado y meticuloso a cambio de cuatro pesetas para sacar adelante a sus familias", ha afirmado.

Una época en la que Mallorca era un polo de la industria del calzado. "Ahora queda poca cosa", dice Alzamora. En su pueblo, Llucmajor, llegó a haber medio centenar de fábricas de calzado.

"No queda ni una, el 'boom' del turismo se lo comió todo", asegura, "el turismo se ha convertido en un monocultivo que ha desplazado las demás actividades económicas y eso nos ha metido en otro atolladero, la masificación, la especulación, las crecientes desigualdades sociales..., pero todo eso ya no está en este poemario".

Alzamora también dice alegrarse, más allá de lo personal, de que un premio nacional reconozca un libro en lengua catalana de un escritor de Mallorca. "En Baleares llevamos unos años con un gobierno de derecha y extrema derecha que demuestra cada día que odia la diversidad lingüística y, en particular, la lengua catalana; contra esos odios es bueno que celebremos esa diversidad".

De momento el libro solo ha salido en catalán, pero está en proyecto publicarlo en castellano.

El jurado del premio nacional, que convoca el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros, ha reconocido la capacidad de Alzamora para "transitar, con idéntica genialidad, desde el lenguaje arrebatado de la denuncia histórica hasta la delicadeza del espacio doméstico".

En un poemario, indica el fallo, "de doble evocación de la memoria del poeta", que "trenza con maestría la historia colectiva y la intimidad familiar".

La obra ha obtenido también este año el Premio de la Crítica en Lengua Catalana de poesía o el premio Cavall Verd de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), entre otros reconocimientos.

Alzamora se dio a conocer con el poemario ‘Rafel’ (1994; Premio Salvador Espriu). Sus últimos libros de poemas son ‘La parte visible’ (2009, premio Carles Riba) y ‘La pulcritud’ (2018, premio Crítica Serra de Oro) y su obra ha sido traducida al francés, el italiano, el castellano, el inglés, el portugués, el polaco y el danés.

También es autor de novelas como ‘Sara y Jeremías’ (premio Ciudad de Palma 2002), ‘La piel y la princesa’ (premio Josep Pla 2005), ‘Miracle en Llucmajor’ (2010), ‘Crimen de sangre’ (premio San Jorge 2011), ‘Dos amigos de veinte años’ (2013), ‘Rabia’ (premio Òmnium a la Mejor Novela del año 2022) y ‘El Federal’ (2024).

Fuente: Diario de Mallorca