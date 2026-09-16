De Picasso a Basquiat: el tesoro artístico que sale de un pueblo de Castellón y aterriza en Elche

Una parte de una de las colecciones artísticas más singulares de la provincia de Castellón viaja esta semana desde Vilafamés hasta Elche. El Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni (MACVAC) vuelve a proyectar sus fondos fuera de sus muros con Gramática del Trazo, una exposición que reúne obras de figuras como Pablo Picasso, Henri Matisse, Salvador Dalí, Marc Chagall, Antoni Tàpies, Dora Maar, Andy Warhol o Jean-Michel Basquiat, entre otros.

La muestra se inaugura este jueves 17 de septiembre, a las 18.30 horas, en la Sala Tabala del edificio La Valona del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH), donde permanecerá hasta el 15 de enero de 2027. Está comisariada por Rafael Bonilla y combina piezas de los fondos del museo de Vilafamés con creaciones de artistas contemporáneos vinculados a la galería madrileña Garage Bonilla.

La cita supone, además, una nueva oportunidad para mostrar fuera de Castellón la dimensión de un patrimonio artístico que el MACVAC ha construido durante más de medio siglo. Su memoria correspondiente a 2025 cifra sus fondos en más de 800 obras y 627 artistas representados, una magnitud especialmente significativa para una institución nacida y asentada en un municipio del interior castellonense.

'Gramatica del Trazo' invita a preguntarse qué puede llegar a decir una línea. / MEDITERRÁNEO

El trazo como hilo conductor

Gramática del Trazo no ordena las piezas por fechas ni pretende construir una historia convencional del arte. El punto de encuentro es mucho más elemental: la línea. El proyecto la aborda como gesto, huella, escritura, estructura, cuerpo y espacio para comprobar cómo un mismo recurso ha sido utilizado de maneras radicalmente diferentes por artistas y generaciones alejadas entre sí.

El recorrido se distribuye en seis ámbitos, desde el origen del gesto y el trazo entendido como herida hasta la geometría, la escritura, su expansión en el espacio y su reinterpretación desde el archivo y la imagen contemporánea. La propia propuesta del MACVAC plantea así una lectura transversal de su colección, desde el gesto de Picasso, Miró o Chagall hasta lenguajes mucho más próximos al presente.

Junto a Picasso, Matisse, Dalí, Chagall, Basquiat, Tàpies y Warhol aparecen nombres como Eduardo Chillida, Antonio Saura, Manuel Millares, Robert Motherwell, Dora Maar, Man Ray, Carmen Calvo, Concha Jerez, José María Yturralde, Soledad Sevilla o Joan Hernández Pijuan. Frente a ellos se sitúan autores contemporáneos vinculados a Garage Bonilla, un espacio integrado en el creciente circuito de galerías de Carabanchel, en Madrid.

De Vilafamés a nuevos públicos

La exposición de Elche cobra especial relevancia desde Castellón porque prolonga una de las líneas de trabajo del museo: hacer circular una colección que trasciende ampliamente el espacio físico de Vilafamés. La propia memoria del MACVAC señala que las exposiciones organizadas fuera de su sede permiten acercar los fondos a nuevos públicos, una estrategia que amplía el radio de acción cultural de la institución.

Ese carácter abierto está prácticamente en el ADN del museo. La idea comenzó a gestarse en 1968, cuando el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni conoció Vilafamés y planteó la creación de un centro dedicado al arte contemporáneo. Un año después se firmó el acta fundacional y finalmente, el 18 de agosto de 1972, abrió sus puertas en el Palau del Batlle con 150 obras. Según la propia institución, fue el primer museo de arte contemporáneo de territorio valenciano.

Lejos de plantear una lectura estrictamente cronológica, la muestra propone un sistema de correspondencias entre obras, contextos y sensibilidades. / MEDITERRÁNEO

El proyecto fue además mucho más allá de llenar unas salas. La llegada de artistas que adquirieron y restauraron viviendas contribuyó a recuperar el casco histórico de Vilafamés, mientras el museo convertía un pequeño municipio del interior de Castellón en un enclave conectado con las vanguardias artísticas. Hoy sigue ocupando el Palau del Batlle, edificio del siglo XV del gótico civil valenciano, y conserva precisamente esa combinación entre arraigo local y vocación internacional que marcó sus orígenes.

Más de medio siglo después, esa fórmula mantiene su vigencia. En 2025, el Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea situó al MACVAC entre los 24 proyectos culturales más destacados del medio rural en España y entre los cinco señalados en la Comunitat Valenciana. La llegada ahora de sus fondos a la Universidad Miguel Hernández vuelve a colocar a Vilafamés y a la provincia de Castellón en el mapa del arte contemporáneo.