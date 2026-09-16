Impuls a la Dansa refuerza su vínculo con Castellón con tres residencias artísticas

La provincia de Castellón vuelve a ocupar un espacio destacado dentro de Impuls a la Dansa, la iniciativa vinculada al festival Dansa València que busca extender la creación contemporánea más allá de los grandes escenarios y establecer nuevos vínculos entre los artistas y el territorio. Castelló, Almassora y Benicàssim son este año las tres sedes castellonenses de un programa que reúne residencias artísticas, procesos de mediación cultural y propuestas de investigación.

La quinta edición de Impuls a la Dansa, impulsada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), se desarrolla entre junio y diciembre en diez municipios de las tres provincias valencianas. El proyecto persigue precisamente descentralizar la creación contemporánea y conectarla con el tejido cultural y social de cada localidad.

En Castellón, esa filosofía se traduce en tres proyectos muy diferentes, que abarcan desde la experimentación tecnológica hasta el diálogo con la música tradicional o una investigación sobre el embarazo y la creación artística.

Danza, sonido y tecnología en la UJI

El primero de los proyectos castellonenses ya tuvo lugar durante el pasado mes de julio. El Paranimf de la Universitat Jaume I, en Castelló de la Plana, acogió la estancia técnica del creador Vicent Gisbert para desarrollar La nit inventada.

El proyecto persigue precisamente descentralizar la creación contemporánea y conectarla con el tejido cultural y social de cada localidad. / MEDITERRÁNEO

La propuesta se mueve entre distintas disciplinas y combina danza, sonido en directo y tecnología para investigar cómo el movimiento puede resonar y transformar el espacio. La residencia permitió avanzar técnicamente en una pieza que sitúa el cuerpo y su relación con el entorno en el centro de la investigación escénica.

Almassora conecta la danza con sus tradiciones

La dimensión comunitaria del programa tendrá especial protagonismo este trimestre en Almassora. Allí trabajará Noelia Arcos junto a Visitants Escènica S.L. en També Almassora, una iniciativa que busca establecer puentes entre la danza contemporánea y la música tradicional de la localidad.

El proyecto involucrará directamente a dos colectivos con fuerte arraigo en el municipio: las asociaciones Tambors de Passió y Dolçaina i Tabal Les Goles. A partir del intercambio con sus integrantes se desarrollará un proceso participativo en el que creación contemporánea, tradición e identidad local dialogarán a través del movimiento y la música.

La propuesta refleja uno de los ejes fundamentales de Impuls a la Dansa: que las residencias no funcionen únicamente como espacios de trabajo para los artistas, sino también como una vía para involucrar a colectivos locales y generar nuevas relaciones con la creación escénica.

Benicàssim investiga la maternidad desde el cuerpo

La tercera parada del programa en la provincia será Benicàssim, donde el bailarín y creador Jacob Gómez desarrollará Maternarte. Se trata de una investigación que aborda el embarazo como territorio creativo y que contará con la participación de la bailarina gestante Lara Misó.

El proceso explora las transformaciones físicas y creativas vinculadas a la gestación y tendrá como resultado final una pieza de videodanza, trasladando así la investigación corporal a un formato audiovisual.

Jacob Gómez desarrollará 'Maternarte' en Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

Con estas tres residencias, Castellón participa de forma activa en un proyecto que este año alcanza también municipios como la Vila Joiosa, Dénia, el Genovés, Puçol, Aielo de Malferit, Alboraia y Picassent. En total, diez artistas y compañías desarrollan propuestas que utilizan la danza no solo como lenguaje escénico, sino también como herramienta de investigación, memoria, participación y conexión con el territorio.

La presencia de Castelló, Almassora y Benicàssim consolida así la relación de la provincia con Impuls a la Dansa y amplía los espacios en los que la creación contemporánea entra en contacto con instituciones, asociaciones y públicos locales.