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El castellonense Manuel Ortiz Babiloni lleva su piano a Viena en un homenaje a Teresa Berganza

El músico actúa el 17 de septiembre en el Instituto Cervantes junto a las sopranos Catalina Paz y Maryam Tahon, en una velada de música española con estrenos de Albert Guinovart y Jean Beers

Manuel Ortiz Babiloni participa en el homenaje a Teresa Berganza que organiza el Instituto Cervantes de Viena.

Manuel Ortiz Babiloni participa en el homenaje a Teresa Berganza que organiza el Instituto Cervantes de Viena. / MEDITERRÁNEO

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Eric Gras

Eric Gras

El pianista castellonense Manuel Ortiz Babiloni vuelve a subirse a un escenario de Viena este jueves 17 de septiembre para participar en Tarde lírica: homenaje a Teresa Berganza, una cita organizada en el Instituto Cervantes de la capital austríaca que reunirá música española, repertorio vocal y creación contemporánea. El concierto comenzará a las 19.00 horas y contará también con las sopranos Catalina Paz y Maryam Tahon.

La cita supone un nuevo paso en la trayectoria internacional de Ortiz Babiloni, nacido en Castelló y establecido musicalmente en Viena, ciudad a la que se trasladó para continuar su formación en la Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) con Johannes Kropfitsch y Jean Beers.

De Granados y Falla a la creación actual

El programa de la velada estará dedicado especialmente a la música española, con canciones y obras para piano de autores como Enrique Granados y Manuel de Falla, dos compositores muy vinculados además al repertorio que Teresa Berganza difundió durante su extensa carrera internacional. El Cervantes recuerda que la mezzosoprano madrileña fue una destacada intérprete no solo de Mozart, Rossini o Bizet, sino también de la canción española y de obras de Falla y Granados.

El joven pianista castellonense Manuel Ortiz Babiloni.

El joven pianista castellonense Manuel Ortiz Babiloni. / MEDITERRÁNEO

Ortiz Babiloni asumirá tanto el acompañamiento de las dos cantantes como intervenciones a piano solo. Entre los principales atractivos de la noche figura la presentación en Austria de tres de los Valses poéticos de Albert Guinovart, compositor y pianista cuya producción para este instrumento ocupa un lugar central en su catálogo. La obra de Guinovart combina el diálogo con la tradición pianística catalana y española con un lenguaje propio contemporáneo.

La velada ofrecerá además un estreno mundial: el preludio para piano ¿Hacerse mayor? (Nothing is real), de Jean Beers, compositora y pianista británico-alemana que desarrolla buena parte de su actividad artística y docente en Viena y dirige el área de teclados, composición y dirección de la MUK.

Una trayectoria entre Castelló y Viena

El concierto llega en un año especialmente activo para el joven intérprete castellonense. El pasado abril ya actuó en el Instituto Cervantes de Viena, junto a los clarinetistas José Vicente Herrera y Elena Biosca, en un programa con música de Mozart y Mendelssohn. En su recorrido por Austria figuran asimismo actuaciones en espacios como el Musikverein de Viena y la Ehrbar Saal, mientras que en 2025 participó en el Instituto Cervantes de Tokio en una velada dedicada a la memoria de su tío, el querido y recordado guitarrista Manuel Babiloni.

El concierto de este 17 de septiembre en Viena sirve como colofón a la exposición dedicada a la gran mezzosoprano Teresa Berganza.

El concierto de este 17 de septiembre en Viena sirve como colofón a la exposición dedicada a la gran mezzosoprano Teresa Berganza. / MEDITERRÁNEO

Ese vínculo con Castelló también se ha mantenido este año a través de la música de otro ilustre castellonense como es el compositor Ramón Paús. Ortiz Babiloni grabó en el Auditori i Palau de Congressos Todo y abril, incluida en el álbum Atelier, publicado por Novus Promusica y compartido con su madre, la también pianista Elvira Babiloni, y Francisco Escoda. La pieza había sido estrenada por el pianista castellonense en Viena antes de llevarla también a escenarios japoneses.

Noticias relacionadas y más

Ahora, de nuevo en Viena, Ortiz Babiloni se suma a un homenaje que prolonga el recuerdo de Teresa Berganza en una ciudad fundamental en la carrera de la cantante. El Instituto Cervantes vienés ha dedicado este verano a la mezzosoprano la exposición El guardarropa del bel canto, con vestidos, fotografías, partituras y documentación de su trayectoria. La muestra evocaba especialmente su relación con una capital en la que actuó en espacios emblemáticos como la Ópera Estatal, el Musikverein y el Konzerthaus.

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