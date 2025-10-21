El alma de Mahler resuena en Castelló bajo la batuta de Sir Mark Elder

El gesto de Sir Mark Elder no necesita estridencias. Su autoridad se impone con un leve movimiento de batuta, con esa calma que solo tienen los que saben escuchar antes de hablar. Este viernes, 24 de octubre, a las 19.30 horas, el maestro británico inaugura la temporada sinfónica de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, y lo hace con un programa que respira verdad y exigencia: la Sinfonía Praga de Mozart y Das Lied von der Erde de Mahler.

No se trata de una cita más en la agenda musical, sino del comienzo de una nueva etapa. Elder asume esta temporada la dirección musical de Les Arts, coincidiendo con el 20 aniversario de la OCV, una formación que ha sabido crecer hasta situarse entre las más reconocidas de Europa. Su debut marca también una declaración de intenciones: una mirada amplia, sinfónica, que conecta la herencia clásica con la emoción contemporánea.

Gustav Mahler, uno de los grandes compositores de la historia de la música. / MEDITERRÁNEO

Mahler, de hecho, parece escrito para Elder. En La canción de la tierra, el compositor austriaco convierte la orquesta en un espacio de revelación, donde la voz humana se funde con la naturaleza, el deseo y la despedida. La mezzo Sasha Cooke y el tenor David Butt Philipp serán los encargados de dar vida a esos versos inspirados en poemas chinos sobre la fugacidad de la existencia. Una obra que, en manos de Elder, promete más que belleza: promete una experiencia.

Grandes batutas

El director británico comparte esta temporada podio con figuras de la talla de Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Philippe Jordan, Fabio Luisi o Gustavo Gimeno, confirmando el salto internacional de la orquesta valenciana, tal y como ya avanzó Mediterráneo. En febrero, Elder volverá a ponerse al frente de la OCV para dirigir ‘L’enfance du Christ’ de Berlioz, una partitura que transforma el relato bíblico en un oratorio de pureza luminosa.

Pero antes, Castelló será testigo del inicio de un viaje musical que mira hacia el alma. Elder no dirige para impresionar, sino para conmover. Y Mahler, como pocas veces, sonará en toda su magnitud: humana, frágil, eterna.