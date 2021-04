No pudo ser y se va para casa dos días antes de lo previsto. El golfista borriolense Sergio García se ha quedado a un solo golpe de pasar el corte para poder seguir compitiendo durante el fin de semana de su vigésimo segundo Masters de Augusta, siendo eliminado tras finalizar la segunda jornada con un total de +4, estando el corte en +3.

Sergio (72, par en la segunda jornada) se mantuvo en la lucha hasta el final para mantenerse en el torneo que ganó en la edición del 2017 después e comenzar el recorrido con birdies en los primeros cinco hoyos y colocarse en el puesto de clasificación.

Pero el borriolense también se fue al agua con su segundo golpe en el 15, saliendo de ahí con un bogey, resultado que repitió en el 17 y con un acumulado de 148 (76 y 72, +4), al no lograr terminar con un birdie, se despidió del Masters.

"Me fastidia mucho porque me siento que no he jugado como para no pasar el corte, pero es lo que quería el destino. Desafortunadamente, 'Seve' no me ha podido ayudar mucho" Sergio García - Golfista profesional

“Ha habido muchos golpes que eran buenos golpes y han acabado en malos sitios. Es una pena. Hoy la verdad es que he jugado a muy buen nivel y para hacer dos o tres bajo el par”, dijo el borriolense, ganador de la chaqueta verde en 2017, que no pasa el corte desde entonces.

“Si los putts que tiras buenos no quieren entrar y el poquito de suerte que necesitas aquí y allí te va del revés, este campo castiga mucho. Desafortunadamente, a nosotros nos ha castigado”, dijo el castellonense, que llegó a Augusta en el puesto 40 del ranking mundial.

Sergio no se marchó decepcionado con su juego. “Hoy --por el viernes-- le he pegado como le he estado pegando en los últimos meses y haciendo las cosas muy bien. Con el putt esta semana era todo corbata y rozando. Esto es lo más positivo de la semana”, comentó el Genio de la Coma, que se había perdido la anterior edición retrasada a noviembre de 2020, después de dar positivo por coronavirus.

Eso sí, le dolió tener que abandonar el torneo dos días antes de los previsto. “Me fastidia mucho porque me siento que no he jugado como para no pasar el corte, pero es lo que quería el destino. Desafortunadamente, Seve no me ha podido ayudar mucho”, dijo Sergio en relación con el difunto Severiano Ballesteros, ganador de dos Masters, que habría cumplido años este pasado viernes.