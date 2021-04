Lazar Mutic ya está en Castelló y ha realizado este martes su primer entrenamiento con el TAU Castelló. El jugador bosnio, que llegó el lunes por la noche a tierras castellonenses, se ejercitó con sus compañeros y con el cuerpo técnico, preparando ya el partido del sábado ante el líder Río Breogán. "El primer entrenamiento siempre es difícil pero me he notado muy bien. Esta oportunidad que me da el TAU me parece increíble. Un cambio de liga y de ritmo para mí significa mucho porque me gusta competir a alto nivel y después del primer entrenamiento he visto que este equipo tiene mucho nivel», ha comentado.

El alero bosnio tiene claro a que ha venido a Castelló y también que necesita un pequeño periodo de adaptación. En este sentido, ha dicho que "he venido a ayudar al equipo como sea. Puedo dar dentro, fuera, rebotes, defensa... En este momento me importa más aprender las jugadas de mi equipo y coger el ritmo con el equipo para ayudar al máximo".

Si el público se pregunta cómo es Mutic, él mismo se define como "un jugador trabajador, luchador y buen compañero de equipo. Siempre intento ayudar y transmitir buena energía" y su principal objetivo es "ayudar el equipo y sentirme bien. Necesito acabar la temporada bien y disfrutar de jugar a baloncesto, que es lo más importante".

La integración de Lazar está siendo rápida y para ello Ten ha tenido la ayuda de Edu Durán que compartió entrenamientos con Lazar en UCAM Murcia. "Con Edu jugué un año en Murcia y ya vi que es muy trabajador y exigente, siempre me echaba broncas (Lazar sonríe) pero es un gran tipo", confesaba el joven bosnio.

Luis García ha sido el encargado de presentar al jugador tras el entrenamiento y para él solo ha tenido palabras de elogio: "Para el club es una satisfacción poder incorporar a Lazar porque nos puede ayudar mucho en este momento que nos estamos jugando mucho. Ojalá que los éxitos personales sean también éxitos del equipo".