De esta guisa se despachaba Juan Carlos Garrido tras la vergonzosa actuación del CD Castellón en Alcorcón que vuelve a poner a los albinegros en un brete clasificatorio. Nada que no presumiéramos desde el día después del ascenso a la categoría de plata del fútbol profesional. Tampoco es que fuera original el entrenador, pero el manido recurso al discurso de Winston Churchill de 13 de mayo de 1940 despierta mi indignación como reconocido friki de aquella espeluznante etapa de la historia y no poca desazón como albinegro contumaz.

Deviene un anacronismo apelar al espíritu del primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial y luego salir a no ganar, sin delanteros, ayuno de ambición y justificando lo injustificable. Por conocido es aceptado que las limitaciones de la plantilla albinegra no permiten según qué licencias. Aquella Inglaterra también parecía abocada a la rendición frente al poderío nazi, pero Churchill no se limitó a la brillantez de su oratoria: en julio mandó hundir la flota francesa en Orán para evitar que cayera en manos enemigas, en agosto ordenó bombardear Berlín, y abrió frentes en Egipto y Grecia, incluso de manera infructuosa. Ni siquiera cambió de residencia durante los raids de Londres. Así levantó la moral de los suyos y se erigió en el último reducto de la libertad, incluso en contra de quienes desde su mismo gobierno apelaban por una paz con concesiones. Jamás se rindió.

Ya que nuestro entrenador ha sacado a relucir la figura imperecedera de la resistencia frente a la catástrofe, debería obrar en consecuencia. No se trata de jugar a lo loco ni de pensar que será fácil ganar a un Mallorca tan superior en armamento, pero no dejemos de intentarlo. La pusilanimidad exhibida en Alcorcón o la dependencia de la suerte, como contra el Albacete o el Oviedo, no hubieran sido propias de Churchill, más bien de su predecesor Neville Chamberlain, quien renunció a combatir, firmó las concesiones de Munich y así lo trata la historia. Que elija Garrido qué papel quiere interpretar en esta guerra.