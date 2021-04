El Crossfit, deporte de moda en Castellón

Hace un tiempo no muy lejano la palabra crossfit entrañaba cierto desconocimiento: ¿qué es? ¿En qué se diferencia del gimnasio? ¿Es muy exigente físicamente? ¿Vale la pena realizarlo? Eran las preguntas más recurrentes ante la irrupción de esta alternativa al gimnasio convencional. Sin embargo, a día de hoy ha crecido de forma estratosférica hasta convertirse en una práctica más que habitual, alcanzando los 10 boxes y aproximándose a la cifra de los 1000 practicantes Castellón, muchos de ellos jóvenes que han encontrado en esta modalidad su deporte preferido, incluso llegando a participar en competiciones de la especialidad.

"Estaba cansado de la musculación, necesitaba algo que me retara y exigiera destrezas como la agilidad y la mejora cardiovascular" JUANVI VALLS - PRACTICANTE DE CROSSFIT

Juanvi Valls Romero (38 años) es uno de los pioneros en Castellón, iniciando su relación con el CrossFit allá por 2013 cuando todavía no había centros especializados: “Estaba cansado de la musculación, necesitaba algo que me retara y exigiera destrezas como la agilidad y la mejora cardiovascular. Es una gran alternativa al gimnasio clásico, me fue enganchando mucho hasta el punto de acabar compitiendo”. Una pasión que le ha llevado a participar en torneos a nivel autonómico, nacional e internacional: “Actualmente compito por equipos en la categoría máster 35 y mi reto es volver a la internacional ya que fue una experiencia muy enriquecedora participar con los 5 o 10 mejores del mundo”.

El CrossFit se caracteriza por trabajar la fuerza a una alta intensidad a través de ejercicios funcionales, con la peculiaridad de combinar varias disciplinas (gimnasia, atletismo, halterofilia, strongman, powerlifting y calistenia).

La supuesta facilidad para contraer lesiones debido al sobreesfuerzo físico es uno de los peros del crossFit, aunque para Juanvi esto ha cambiado: “Antes se gestionaba mal y había muchos problemas físicos. Hoy en día es sinónimo de salud”. Por su parte, destaca las relaciones sociales que genera esta actividad: “He hecho muchos amigos, hemos viajado, competido, convivido y esto es lo más gratificante”.

"Me enganché porque me parecía súper interesante la cantidad de formas que hay de combinar las actividades" PILAR CAPITÁN - PRACTICANTE DE CROSSFIT

Durante su progresión, muchos jóvenes han cambiado las pesas tradicionales por unos diferentes y dinámicos ejercicios que han llegado para quedarse. Es el caso de Pilar Capitán (22 años, Castellón), que quedó gratamente sorprendida por la acogida: “En el gimnasio mi entrenador ni me saludaba. En cambio en crossFit el primer día se aprendieron mi nombre, me animaron a entrenar y esa comunidad me gustó mucho. Me enganché porque me parecía súper interesante la cantidad de formas que hay de combinar las actividades”. Asimismo, Pilar valora las diferencias: “En un gimnasio piensas en máquinas, en un box hay un rack y lo demás está vacío. Es mucho más entretenido y te puedes pasar un año sin repetir el mismo ejercicio”:

Sin embargo, tras varios años practicando crossFit, decidió especializarse en la halterofilia, una de sus modalidades que se basa en el levantamiento de pesas. Actualmente forma parte del Valencia Club de Halterofilia y es una de las castellonenses de mayor nivel: “Mi reto es representar a toda la comunidad de halterofilia en Castellón”. En febrero debutó en el torneo de A Coruña por equipos, acabando las sextas: “Fue una experiencia muy satisfactoria y mi objetivo ahora es clasificarme para el campeonato de España de halterofilia individual”.

Para Pilar una de las claves del éxito del CrossFit es el compañerismo: “A lo mejor no conoces a una persona, está levantando peso y gritas para animar. Lo haces porque te gusta tu deporte y quieres ver como progresa. Esto es maravilloso”. Por último, afirma estar concentrada en seguir creciendo en halterofilia pero asegura que “volverá al crossfit y cuando puede lo practica con sus amigos”.

"Es un deporte ideal para gente que tiene trabajos sedentarios en oficinas, porque con una hora de entrenamiento te permite sentirte muchísimo mejor" ANA GUIRAL - PRACTICANTE DE CROSSFIT

También existe el perfil de aquellos que emprenden su relación deportiva con el crossFit. Así le sucedió a Ana Guiral (25 años), que ha participado en varias competiciones por equipos: “No hacía deporte y me lancé a lo loco. A muchos les cuesta dar el paso, pero es un ambiente sensacional y es lo mejor para verte un cambio físico brutal y sentirte bien contigo mismo”.

Por otro lado, Ana considera que es un “deporte ideal para gente que tiene trabajos sedentarios en oficinas, porque con una hora de entrenamiento te permite sentirte muchísimo mejor”. Y concluye subrayando el placer que producen este tipo de esfuerzos: “Si te gusta sufrir, la sensación de estar reventado es increíble”.

De este modo, el crossFit se ha convertido en uno de los deportes al alza tanto en Castellón como en España gracias a su variedad de ejercicios, su exigencia física, su compañerismo y en definitiva ha logrado crear un ambiente de sacrificio, pasión y diversión.