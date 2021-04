Fernando Roig se mostró más que ilusionado ante la nueva posibilidad que se le presenta al Villarreal de disputar una semifinal de la Europa League, la quinta en competición europea en la historia de su club. Por eso, no ocultó su felicidad tras eliminar al Dinamo de Zagreb y no dudó en comentar que «de momento ya estamos en las semifinales de la Europa League y en LaLiga también estamos bien, a ver si tenemos suerte y esta ocasión sí se da».

Para el máximo dirigente de la entidad de la Plana Baixa jugar de nuevo contra el Arsenal es una motivación y Roig expresó su deseo de ver si, jugando primero en La Cerámica y luego en tierras inglesas (a diferencia de lo que pasó en la anterior eliminatoria), podían meterse en la añorada final. «A ver si esta la pasamos. Primero vamos a jugar en casa y luego allí, igual cambiando el orden acabamos ganando», dijo en Ràdio Vila-real.

Además, Roig lamentó que la afición no pudiera celebrar con el equipo la clasificación y dejó entrever que no cree que los aficionados puedan entrar en el feudo villarrealense cuando el Arsenal les visite el próximo 29 de abril. «El partido será a finales de este mes y no creo que haya cambios», concluyó.