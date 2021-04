El fútbol no deja tiempo para saborear los éxitos. Después de la clasificación para las semifinales de la Europa League, el Villarreal tiene que centrarse en asegurar su presencia en la competición continental por el camino de LaLiga. La derrota ante Osasuna en La Cerámica dejó fuera de las posiciones nobles de la clasificación al Submarino. Y esta noche (21.00, Movistar LaLiga) tiene la oportunidad de volver a la zona europea en el Ciutat de València. El rival será el Levante, que eliminó en la prórroga en cuartos de final de la Copa del Rey al equipo de Emery. Y el miércoles hay jornada liguera con la visita al Alavés.

Pero no está para perder más puntos el Submarino sino quiere perder el tren europeo en la competición doméstica. Por ello, no se prevén demasiados cambios en el once base, aunque sí algunas rotaciones por acumulación de cansancio de algunos futbolistas. Sí, pero no una revolución.

El Levante de Paco López, otro exgroguet, es un rival que año a año ha ido creciendo y ahora transita por la zona media alta de Primera, con escasas opciones de clasificación europea, pero siendo un oponente complicado. Y un derbi regional siempre motiva.

La revancha de la Copa

El Levante ganó el pasado fin de semana en Ipurua en un partido gris pero efectivo, todo lo contrario que el Submarino, que perdió con buenas sensaciones y buen fútbol. La victoria de los granotas acabó con una racha de dos derrotas seguidas que habían apartado al equipo levantinista de la pelea por la zona europea.

Paco López contará con las bajas por lesión de Radoja, Vukcevic y Jorge Miramón, y el técnico ya adelantó en la previa al partido que recuperaba a uno de sus mejores jugadores: José Campaña. El talentoso centrocampista llevaba de baja desde el 2 de diciembre por una rotura en los isquiotibiales. El internacional volverá a estar entre los citados con el Villarreal.

El cuadro amarillo tuvo que realizar un gran esfuerzo para doblegar a un rival complicado como el Dinamo de Zagreb. Sin tiempo para euforias, Emery debe plantear y dosificar a la vez los esfuerzos, para sacar adelante los tres próximo partidos, incluido el del Levante, ya que tiene en LaLiga frente a Alavés y la visita del Barça, todos vitales para sus objetivos. Todos compromisos que pueden definir o complicar la pelea por la plazas de Europa League y que supondrán un especial esfuerzo antes de la semifinal con el Arsenal.

Descansos en la zaga

Emery solo cuenta con las bajas de Iborra y Estupiñán, por lesión. El técnico podría introducir cambios, pero no una revolución. La portería, con la posible continuidad de Rulli, el descanso de Albiol en el eje de la zaga, la entrada de Moi Gómez en la medular y también variaciones en el ataque con opciones para Bacca y la continuidad de Alcácer y Chukwueze.

En el Levante, tras el buen rendimiento defensivo en Ipurua, Coke, Duarte, Postigo y Clerc podrían repetir en la zaga, con Malsa y Bardhi por delante en el centro del campo. Paco López también confirmó que Melero podría jugar sus primeros minutos tras casi dos meses lesionado, aunque lo haría en la segunda parte. En ataque, Morales, Dani Gómez y Roger, que le ha marcado tres goles al Villarreal en sus dos últimas visitas, aunque el jugador más en forma del Levante, De Frutos estará en la banda derecha. Un derbi que promete.