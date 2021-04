Los clubs de las principales ligas europeas exentos de la futura Superliga Europea de fútbol claman contra los ideólogos de la misma, y el Villarreal es uno de ellos como principal afectado. Su presidente, Fernando Roig, arremetió, en El Partidazo de COPE contra aquellos que quieren dividir el fútbol. Para el dirigente amarillo, para la creación de una Superliga europea "debe prevalecer siempre el mérito deportivo". "No creo que nazca esta Superliga. No sería bueno. Desde que el reparto de los derechos ha saneado el fútbol español ha habido más ingresos. Los nuevos proyectos no crecerán".

"No he hablado con nadie del Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Estoy molesto. Ahora mismo están ignorando al Villarreal" Fernando Roig - Presidente del Villarreal CF

El mandatario groguet se mostró "sorprendido" por "todo lo que se está produciendo en el fútbol mundial", admitiendo que "no he hablado con nadie del Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid". "Estoy molesto. Ahora mismo están ignorando al Villarreal. En su día, el Atlético pidió favores para algunas cosas. En este momento no me han llamado para nada", dijo el presidente del Submarino.

Además, ante la pregunta sobre si tendría que ser expulsados dichos clubs de LaLiga española, el dirigente amarillo fue tajante: "A los equipos de la Superliga no hay que expulsarlos de LaLiga. Son ellos los que se van", dijo sin titubear.