Cuando Juan Carlos Garrido llegó al CD Castellón a mediados del pasado mes de enero dejó muy claro que debía construir el equipo de atrás hacia delante para evitar que muchos de los puntos que hasta el momento se habían escapado por errores puntuales no se siguieran perdiendo. Para la causa, el técnico valenciano recuperó anímicamente a algunos jugadores que venían algo tocados tras la época de Óscar Cano en el banquillo, y uno de ellos fue Carlos Delgado (Puerto Real, Cádiz, 22 de abril de 1990), quien se ha erigido en uno de los líderes de la zaga albinegra al haber participado en 12 de los últimos 14 partidos.

«El míster vino con las ideas muy claras y nos transmitió lo que quería desde el primer día, que es lo que se está viendo en el campo. Puede que no juguemos lo bonito que a algunos aficionados les gustaría pero, para gustos, colores. Nosotros nos sentimos cómodos y estamos contentos porque estamos compitiendo. Sabemos que debemos juntarnos y, cuando llegue nuestro momento, aprovecharlo, y eso es lo que intentamos hacer en cada encuentro, explica el central gaditano.

Más seguridad atrás

El Castellón encaja ahora menos goles y ha encadenado una racha de buenos resultados que le han permitido ubicarse a tres puntos de la zona de descenso. «Acabamos la primera vuelta con déficit de puntos y ahora los estamos sacando. Somos un bloque sólido, difícil de batir, y eso nos ha permitido ver que somos capaces de ganar a cualquiera si creemos en lo que hacemos», analiza.

En la mejoría experimentada en esta segunda vuelta una de las claves ha sido «la unión» del vestuario y la «competencia sana» que hay en cada posición: «En el equipo hay una competencia muy sana, somos bastantes y cualquiera puede jugar y hacerlo bien, y esa está siendo una de las claves». «En mi caso, yo trabajo siempre para ser titular y doy todo lo que tengo en los entrenamientos y los partidos, pero luego es el míster el que decide», añade el andaluz.

Eso sí, los números hablan por sí solos y en los 19 encuentros de LaLiga en los que ha participado se han logrado nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas, siendo uno de los jugadores del plantel con mayor porcentaje de triunfos en sus actuaciones. «Si hubiera jugado más, igual habríamos perdido más», bromea.

Una historia de superación

Aunque ahora vive un buen momento, lo cierto es que la historia de Carlos Delgado en el Castellón siempre ha sido de superación. El central firmó por el conjunto albinegro en el verano del 2018 para reforzar a un equipo que acababa de subir a Segunda B y se vio inmerso en la pelea por no perder la categoría, sin demasiados minutos y sin la confianza de Sergi Escobar primero, ni Cano después. Pero el futbolista no desistió y, tras conseguirse el objetivo in extremis y en vistas a que no iba a tener protagonismo , aceptó una cesión al Delhi Dynamos indio.

Volvió a Castelló el pasado verano y, tras una primera vuelta en un plano secundario, la llegada de Garrido le ha permitido «recuperar la confianza» y vivir su «mejor momento» en el Castellón. «La verdad es que me encuentro muy bien y muy cómodo, y trabajo para seguir una línea de regularidad. En la primera vuelta me encontraba bien pero no tenía ni continuidad ni confianza, y ahora la he recuperado», confiesa el andaluz, quien apunta a la titularidad ante el Tenerife. «Da igual que delante esté Fran Sol que cualquier otro jugador. Nosotros estamos centrados en hacer nuestro juego y pelearemos por los tres puntos», concluye.