Este 2021 se cumplen ya 30 años de la última temporada del Castellón en Primera División. La despedida fue el 9 de junio de 1991 en Oviedo, aunque el --por ahora-- último encuentro en Castalia enfrentó a los albinegros con el extinto CD Logroñés, un 0-0 que dejaba a los albinegros al filo de un descenso consumado una semana después con aquella derrota en el Carlos Tartiere y el triunfo del Cádiz ante el Zaragoza.

El 2 de junio, el Castellón, de haber ganado a los riojanos, habría eludido el descenso directo a Segunda A y se habría asegurado al menos el play-off por la permanencia. No obstante, el conjunto de Lucien Müller no pasó del 0-0 frente a un rival que aspiraba a repetir su presencia en la Copa de la UEFA. Una afición entregada no pudo empujar a los Pedro Alcañiz, Raúl Cruselles, Igor Dobrovolski, Javi Valls... en busca de dos puntos (por entonces, el valor de una victoria) frente al conjunto entrenado por David Vidal (tres décadas después, el incalificable entrenador gallego continúa siendo noticia), que contaba con jugadores de la talla del mítico Tato Abadía (sempiterno capitán, santo y seña de aquel aguerrido equipo), Quique Setién (exjugador y exentrenador del Barcelona, entre otros), Cristóbal Parralo (también exjugador azulgrana)...

La carambola letal

El Castellón, con aquel empate, afrontaba una última jornada en la que de los nueve resultados posibles con el Cádiz, ocho le sonreían y solamente uno le condenaba a regresar a la Segunda A. Sin embargo, fue el que se acabó dando. Los orelluts no tuvieron opción en el Carlos Tartiere (3-0) mientras que un imberbe Kiko Narváez llevaba el delirio al Ramón de Carranza al iniciar la remontada ante un Zaragoza que ganaba en el minuto 80 y que acabó perdiendo, resultado que, junto a la debacle del Castellón en Oviedo, les salvaba momentáneamente (lo acabaron haciendo por penaltis en una promoción de infarto con el también desaparecido CD Málaga).

En 1992, el Logroñés volvía a visitar Castalia, en los octavos de final de la Copa del Rey. El triunfo local por 2-0 quedó en nada cuando, en la vuelta, los rojiblancos le dieron la vuelta (6-1). Y el desenlace de la eliminatoria de campeones de Segunda B, el pasado mes de julio, también se decantó para los riojanos...