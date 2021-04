Tras finalizar en tercera posición en LaLiga en la temporada 2004/05, el Villarreal CF afrontaba con la máxima ilusión el ejercicio 2005/06, en el que era su primera participación en la Liga de Campeones. Por aquel entonces, los clubs españoles que terminaban en 3º y 4º lugar debían afrontar la tercera y última ronda de la fase previa. El Submarino eliminó a todo un coloso del fútbol europeo, el Everton inglés, logrando el pase, por primera vez en su historia a la Champions League, en un ejercicio en el que los de Manuel Pellegrini lograron una gesta sin precedentes.

Después de finalizar primer de grupo en la fase de grupos, quedando por delante de dos campeones de Europa como el Benfica y el Manchester United --los Red Devils fueron últimos-- y del Lille francés, los groguets afrontaron las rondas eliminatorias sin nada que perder y con la máxima ilusión. Así, los de la Plana Baixa dejaron en la cuneta al Glasgow Rangers en octavos de final y al todopoderoso Inter de Milán en cuartos, tras un histórico triunfo por 1-0 en el partido de vuelta con gol de Arruabarrena, tras haber perdido 2-1 en el Giuseppe Meazza.

Semifinales en su primera participación en Champions

Un éxito que daba el pase al Submarino a las semifinales de la máxima competición del fútbol continental, donde le esperaba el Arsenal londinense. Toda una gesta en su primera participación en la Champions.

Ante el conjunto inglés, frente al que disputará mañana nuevamente otras semifinales, ahora en Europa League, cayó 1-0 en el mítico Highbury Park de Londres, llegando a la vuelta con todo a favor para alcanzar la final.

En El Madrigal, el 25 de abril del 2006, el Villarreal fue muy superior, gozando incluso de un penalti que desperdició Juan Román Riquelme en el minuto 88, terminando el choque 0-0 y quedándose a las puertas de la gloria.

Ayer, 15 años después, varios de los héroes de aquella Champions, como el propio Riquelme, Diego Forlán, Arruabarrea y Marcos Senna, y Robrt Pirès, examarillo que jugó ese día con el Arsenal, recordaron tal efeméride.

Riquelme: «Ese penalti nunca lo volví a ver, lo llevé siempre encima»

Pudo ser el héroe de la noche. Juan Román Riquelme confesó ayer que nunca ha vuelto a ver el penalti que falló en el último minuto de aquella semifinal ante el Arsenal hace ya 15 años.

«Ese penalti no lo volví a ver nunca más, lo llevé por siempre encima. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar, dije en rueda de prensa que el Arsenal lo iba a pasar mal y que íbamos a ganar, porque estaba convencido», contó en una charla telemática organizada por el Villarreal (imagen).

El astro habló de su relación con el fútbol y con esa fatídica jugada. «La gente puede pensar que es raro. Pero jugar a la pelota siempre me divertía, no me ponía nervioso nunca. El club y los jugadores hicieron un gran trabajo. Nunca lo pude volver a ver ni el partido ni el penalti. No creo que lo vuelva ver. Me queda la sensación de que tuvimos que jugar esa final contra el Barcelona. Lo hubiésemos pasado bien», destacó.

Román espera que el Villarreal llegue a la final. «Se lo merece. El Arsenal tiene muy buenos jugadores, pero no tiene un Pirès o no tiene un Henry. El entrenador que tiene el Villarreal está acostumbrado a ganar esta Copa, la ha ganado muchas veces con el Sevilla y ojalá que eso se repita», remarcó el crack argentino.

Diego Forlán: «Román era un seguro, que fallara fue algo increíble»

Fue Bota de Oro europea con el Villarreal. Diego Forlán recordaba con nostalgia aquella gran temporada 2005/06. El uruguayo describió a una ciudad volcada y cómo la gente lo vivió: «De la eliminatoria con el Arsenal recuerdo el partido de ida en el que sufrimos allí. Salimos con un uno a cero y en casa lo tuvimos. Llegó el penalti y yo estaba seguro que Román lo marcaba, son de esas cosas increíbles que pasan».

«Román era un seguro, y cuando no entró te quedas pensando que esa foto no era la esperada. Había que marcar para jugar el alargue, no nos clasificaba, pero sabíamos que podíamos dejarlos fuera», dijo el charrúa.

El internacional uruguayo recordó también el primer partido con el Lille que jugaron en París, en el campo que debía jugarse la final, y la charla del partido en la que el entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, «nos dijo que regresaríamos a ese campo para jugar la final». «Y pensé que estaba loco. Estuvimos tan cerca, que cada paso pensaba que Pellegrini acertaría», finalizó.

Arruabarrena: «El club necesita llegar a una final, ha hecho las cosas bien, lo merece»

Fue uno de los futbolistas que hizo historia en el club. Rodolfo Martín Arruabarrena estuvo nada menos que siete temporadas en el Villarreal, donde fue santo y seña y uno de los líderes del vestuario del Submarino.

El lateral izquierdo argentino era uno de los capitanes en aquella Champions y recomendó ayer a los actuales jugadores del conjunto amarillos «disfrutar del momento y del partido», ya que, si disfrutan, «las cosas se van a dar». «El club necesita llegar a una final, he hecho las cosas bien y lo merece mucho. El gol del Inter de Milán es un gran gol, pero espero que pueda llegar uno mejor que les lleve a una final», confesó el examarillo.

«Cuando arrancó esa temporada y esa Champions veía que podíamos llegar lejos, por eso tengo esa espina clavada. Fuimos disfrutando y nos veíamos con opciones. Además, con el Barcelona nos iba bien, los partidos eran parejos y nos sentíamos cómodos, por lo que veíamos opciones», rememoró el exdefensa argentino del Submarino.

Pirès, que en 2006 jugaba en el Arsenal: «Si Riquelme marca, pasan, estábamos muertos»

En la charla telemática fue invitado Rober Pirès, que jugaba entonces en el Arsenal y el año siguiente fichó por el Villarreal. El galo reconoció la superioridad amarilla.

«La estrategia del Villarreal fue muy buena. Si Román marca el penalti, estábamos muertos para la prórroga. Estábamos muy cansados, habíamos hecho un gran trabajo. Habíamos corrido mucho detrás de la pelota. Esa noche fue muy difícil», opinó.

Sobre el penalti de Riquelme, Pires expresó que «la gente me dice que Román falló el penalti. Pero no es verdad, lo paró Jens Lehmann. Sinceramente, no lo fallaste, lo paró Lehmann. Ese día acertó el portero, no lo falló el delantero», le dijo dirigiéndose a Román.

Marcos Senna: «Teníamos la sensación de poder hacer algo grande»

Es una de las caras actuales del Villarreal, como miembro del departamento de relaciones institucionales.

Marcos Senna era, junto a Josico, un fijo en el doble pivote de aquel Submarino de Pellegrini. El hispano-brasileño se sinceró, destacando que él «tenía la sensación» de que se podía «hacer algo grande». «La mía era la primera vez en una Champions League, y siempre tuve la sensación de que podíamos hacer algo grande, como así fue», expuso.

Para el internacional español, que ese verano disputó el Mundial de Alemania 2006 con España, «la sensación que teníamos era que si marca Román ese penalti hubiéramos pasado. Eso siempre lo hemos pensado», concluyó.