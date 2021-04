No quiso cargar tintas contra el árbitro, pero dejó claro su desacuerdo con el penalti señalado por el colegiado portugués Artur Dias de Manu Trigueros sobre Saka, que supuso el tanto del 2-1, dando vida a un Arsenal que «hasta ese instante no había disparado a portería». El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, lamentó el no haber ganado por 2-0 o haber obtenido un resultado mayor «por los méritos realizados» por su equipo. Pese a ello, se mostró esperanzado ante la posibilidad de jugar la final de la Europa League en Gdansk.

En declaraciones a Movistar+, el Submarino fue «mejor en líneas generales», por lo que considera que en la vuelta su equipo dará la cara. «Esperemos ganarnos en Londres la oportunidad de ir a Polonia y disputar la final, tenemos plantilla y nivel, como ha quedado reflejado en este partido», argumentó el dirigente groguet.

El penalti inexistente

Uno de los puntos que tocó Roig fue el penalti señalado a Trigueros sobre Saka, inexistente a todas luces tras lo visto en las imágenes de televisión. «El penalti no es», indicó de forma sentenciadora. Además, el presidente amarillo fue más allá: «Hasta el penalti el Arsenal no habían creado ocasiones y, evidentemente, eso cambió el partido».

Otra de las cuestiones que se le plantearon al presidente fueron los cambios de Unai Emery, tras los cuáles el equipo dio un bajón deportivo, pasando el Arsenal a dominar el encuentro. «Técnicamente no voy a meterme con el entrenador. Creo que lo ha hecho perfecto y bien, y a la vista está el buen partido que hemos hecho y que hemos ganado el partido», explicó.

Los lesionados

Por último, sobre los dos jugadores lesionados, Foyth y Capoue, el presidente le quitó hierro y apeló al potencial de la plantilla: «Las lesiones parecen musculares, igual son problemáticas, pero tenemos equipo suficiente para pasar a la final».