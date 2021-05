El Arsenal salió vivo del Estadio de la Cerámica gracias, en parte, a la actuación del árbitro. El colegiado portugués Artus Dias pitó un penalti de Manu Trigueros sobre Saka muy riguroso, pero no quiso revisarlo en el VAR pese a las continuas quejas de los jugadores del Villarreal. Días después de que se disputara el partido, el vestuario sigue preguntándose por qué el árbitro no quiso ver en el VAR la jugada de una pena máxima que no debió ser señalada en el Estadio de la Cerámica y que habría permitido al cuadro de Emery viajar a Londres la próxima semana con un resultado más cómodo.

«Es el jugador del Arsenal el que buscaba el contacto y el árbitro ha picado, pero el VAR debería estar ahí para ayudar al árbitro en esa. Además, no me han gustado unas cosas que le ha dicho el árbitro a Trigueros en la acción del penalti, le ha hablado un poco mal, pero son cosas que se quedan en el campo», dijo Pau Torres al finalizar el encuentro.

Aun así, el central vila-realense quiso lanzar un mensaje positivo para sus compañeros y para la afición grogueta e insistió en que «estamos a 90 minutos de pasar esa barrera de las semifinales. Hemos demostrado que somos capaces de competirles de tú a tú también en Londres. Nos tenemos que quedar con la sensación de que hemos hecho un partidazo y que vamos por delante de cara a la vuelta», dijo en declaraciones a Onda Cero.

En una línea idéntica se mostró el otro central titular, y goleador ante el Arsenal, Raúl Albiol. El defensa valenciano dejó claro que para él no era penalti y que era el delantero del Arsenal el que «busca» a su compañero. «Nos hemos quedado un poco afectados porque el partido se había puesto para sentenciar», añadió el defensa del Villarreal.

De hecho, en la repetición de la jugada se ve cómo Trigueros casi no mueve sus pies y es Saka el que busca el contacto con el centrocampista talaverano hasta dejarse caer dentro del área, engañando sutilmente al colegiado portugués, que pitó el penalti e hizo caso omiso de la posibilidad de revisarlo en el VAR.