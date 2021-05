Piensa en la vuelta de semifinales de la Europa League, pero no quiere que su equipo se descentre en la pelea en Liga por la 5ª y 6ª plazas, las que dan acceso a la edición 2021/22 de la Europa League. El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha dejado claro este sábado que "es lógico" que en el partido liguero de este domingo ante el Getafe (La Cerámica, 16.15 horas) su equipo tenga en mente el duelo del próximo jueves ante el Arsenal en el que se juegan el pase a la final de la competición europea, pero sin olvidar "en Liga nos jugamos mucho también".

El preparador de Hondarribia ha sido tajante: “Mi lema con el equipo es pensar en la Liga. Es el día a día y el que te lo da todo. La liga es lo más importante, pero es verdad que estamos en semifinales y este es un momento importante para todos, club y jugadores y podemos dar un paso más y debemos centrar nuestros esfuerzos en ello, pero no puedo olvidar la liga".

"Estamos apostando y jugando fuerte en Europa y es lógico que tenemos que dar un plus ahí, eso no lo podemos negar”, añadió.

No pueden perder la plaza europea vía Liga

"En la liga estamos cerca de los objetivos, pero con opciones de perderlo. Hay equipos que se ilusionan en estar ahí y quitarnos esa plaza. Vienen de atrás y a pesar de desactivarlos no llegamos a dejarlos atrás. El partido de jueves nos condiciona, pero debemos pensar en la liga también. Debemos testar bien a los jugadores, ver cómo están a nivel físico y muscular, pero el domingo debemos poner todo para ganar al Getafe”, agregó.

También explicó que en la alineación ante el Getafe debe evaluar cómo están los que jugaron el jueves ante el Arsenal para tomar la decisión de que once dispone.

Sin Foyth, con la duda de Peña y espera que con Capoue

"Buscamos poner un equipo que nos permita competir con el Getafe. Vamos a ver que hacemos pensando en este partido y en lo que nos propone en Getafe. Vamos a evaluarlo. Tenemos la baja de Foyth y hay que ver qué pasa con Peña. El resto en principio está bien, solo la baja de Trigueros por sanción”. añadió.

Respecto al concurso de Etienne Capoue tras sus molestias después del partido ante el Arsenal, el entrenador del Villarreal comentó que la primera valoración era que no era nada preocupante. "Me gusta dar tiempo a los jugadores, pero vamos a ver cómo está. Las sensaciones son que Capoue puede estar este domingo en el equipo", destacó.

Respeto al rival, el Getafe

Del Getafe comentó que es un equipo que venía de una gran temporada y este año no han logrado ser así.

"Ahora recuperan lo que eran, con el sello de Bordalás, un equipo intenso y que te exige mucho. En los últimos partidos se han reencontrado a su nivel, con un Ünal que vendrá motivado aquí, y con muy buenos jugadores. Bórdalas es un técnico de éxito, con un gran rendimiento, pero que este año les toca luchar por la salvación. Pero están en ello y buscando lograrlo, les veo ahora en un buen momento”, apuntó en su análisis del rival. Emery espera confeccionar un equipo que "tenga personalidad con el balón y cuando no lo tengamos" y que cada uno de sus jugadores dé su mejor versión porque cree que "de no dar ese nivel, no lo tendremos fácil con el Getafe".

"En los partidos anteriores no pudimos ganar con la presencia de algunos jugadores que se merecían ese premio ya que trabajan bien y no venían teniendo esas opciones de jugar. Ahora pensamos en ganar, vamos a utilizar jugadores que pueden tener sus opciones, pero vamos analizar todo para tener un equipo de garantías. Tenemos un partido muy difícil, ellos vienen frescos y necesitados, por lo que necesitamos el mejor rendimiento", finalizó el técnico del conjunto amarillo.