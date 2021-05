Los aficionados al deporte de la provincia de Castellón han podido regresar, por fin, a los campos de fútbol y pabellones polideportivos tras una larga espera, concretamente 111 días después. Volvió el ambiente a los pabellones de baloncesto, balonmano, voleibol... y a los campos de fútbol. Sin embargo, este regreso del público no se ha desarrollado de forma equitativa, ya que en el atletismo no ha podido acceder público a las instalaciones de Gaeta Huguet en la capital de la Plana o en la Ciudad Deportiva de Miralcamp no se han permitido entrar a ningún acompañante para ver los partidos de la cantera del Villarreal CF.

Socios, padres y aficionados pudieron por fin acceder a los campos y pabellones provinciales después de 111 días de larga espera. Había fútbol y otros deportes, pero no se podía acceder a los recintos deportivos por las restricciones llevadas a cabo por la Conselleria de Sanitat. Tampoco se podía acceder a los entrenamientos y eso derivó en imágenes curiosas de padres subidos en escaleras para poder ver por encimad de paredes o muros jugar a sus niños o niñas. Desde este sábado eso no se volverá a repetir. La situación sanitaria motivada por la pandemia del covid-19 ha mejorado mucho en la Comunitat Valenciana.

El fútbol huérfano de fútbol, desde el 27 de marzo

Hay que recordar que las competiciones en el fútbol regional (desde Preferente hacia abajo) se habían reanudado el pasado 27 de marzo, pero la Generalitat dijo que sin público en las gradas, a pesar de tratarse en su gran mayoría de deporte al aire libre. Se jugaba sin público, algo muy extraño, pero a la vez muy habitual cada vez que se han podido disputar las diferentes competiciones.

En el caso del deporte rey, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFFCV) suspender toda competición que estaba bajo su tutela porque la tercera ola del covid-19 se disparó hasta índices muy preocupantes. Desde el 11 de enero al 27 de marzo quedó suspendida la competición. Se justificó la decisión para «ser solidarios con la actual situación que vive la Comunitat, que atraviesa unos momentos complicados».

Tras varias semanas de espera, el 27 de marzo, una vez la tercera ola del coronavirus empezó a remitir, se reanudó la competición, pero público en la grada. Hasta ayer, donde por fin los equipos se vieron respaldados por su afición desde la grada, respetando las medidas sanitarias.

Aunque parezca mentira, el fútbol regional sin público se convierte en una cosa insípida. Le falta mucha salsa. Los jugadores lo notan, los árbitros también y al igual que las maltrechas económicas de los clubes. De ingresar 0 euros y ver que todo son gastos, a poder hace caja a través de la taquilla y las respectivas rifas, y la recaudación en las cantinas.

La preocupación en el atletismo

La polémica ha surgido con el público que se desplazó hasta las instalaciones de Gaetà Huguet, en Castelló, cuyos asistentes han tenido que ver las evoluciones de los atletas desde fuera del recinto. Esto ha producido la indignación entre los asistentes que veían como a unos metros podían acceder a ver los partidos de fútbol, también en los campos de fútbol de Gaetà Huguet, pero que ellos tenían que ver las carreras detrás de las vallas. Una de las madres presentes ha mostrado su indignación: "Es incomprensible que ocurra esto" .

Además, señala dicho testimonio ha señalado que si puede entrar gente en recintos cerrados no debería haber problemas para acceder a las pistas, ya que cuentan con un mayor espacio y están al aire libre.

Por su parte, algunos clubs como el Villarreal CF, en sus instalaciones privadas, han decidido por el momento que sea una vuelta progresiva y no han permitido entrar a ningún acompañante en la Ciudad Deportiva, cuando en el resto de instalaciones de Vila-real si ha sido posible.

La modificación de las restricciones

Hace nueve días la Generalitat modificó algunas de las restricciones. En el apartado relacionado al deporte, quedó claro que la celebración competiciones deportivas, no profesionales, que se celebren en instalaciones deportivas tanto abiertas como cerradas, «podrán desarrollarse con un aforo de público máximo del 50%, manteniendo un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia».

Se aclaró que «si no fuera posible mantener un asiento de distancia o 1,5 metros de separación, el aforo tendrá que reducirse hasta garantizar el cumplimiento de la medida».