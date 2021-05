Roma, Londres, Manchester y Vila-real. Son las cuatro ciudades que están en el top-4 de la Europa League. El Villarreal disputará este jueves su quinta semifinal continental. Se quedó a las puertas ante Oporto, Liverpool, Arsenal y Valencia, cuando el club de Mestalla despedía aroma de grande de Europa y no había tocado fondo. Precisamente la buena gestión es lo que ha llevado al representante de una ciudad de 50.000 habitantes, de una provincia olvidada de 580.000, a codearse con grandes capitales europeas.

El jueves se jugará, en un majestuoso estadio de Londres como el Emirates, un hueco en el Olimpo. Y llega con ventaja a la vuelta. No hay que olvidarlo como se encargó de recordar Unai Emery tras el partido.

Un todopoderoso del fútbol actual

El Arsenal solo tiene un presupuesto que ronda los 500 millones de euros y una salario medio en su plantilla de 4,49 millones, lo que le sitúa como el 12º en el ránking europeo de sueldos, donde el United es tercero (tras Barça y Real Madrid) y la Roma el 24º. Es cierto que el 2-1 final, con un penalti inexistente del que espero no tengamos que acordarnos a favor de los ingleses, nos dejó un cierto sabor amargo y una sensación derrotista en el cuerpo. Y fue así porque el Villarreal tuvo al borde del precipicio al todopoderoso Arsenal con la cercanía de aquel remate que Leno salvó a Gerard milagrosamente y era el 3-0.

Si alguien pensaba que el Submarino iba a ganar con la gorra al Arsenal para alcanzar la final, posiblemente viva una realidad paralela a la del fútbol. Sí, yo habría firmado una victoria para viajar a Londres sin ninguna duda. Y está claro que no espero un partido fácil. La ambición que este equipo ha demostrado para llegar hasta donde lo ha hecho, no está reñida con la humildad. Sí, porque el primero en exigir es el presidente, Fernando Roig. Ya lo dejó claro, seguramente que con cierto disgusto en el cuerpo por el increíble penalti que se le señaló a Trigueros, nada más acabar el partido contra los ingleses: «El Villarreal va a estar en Polonia».

Una ilusión que les puedo asegurar de primera mano se vive al 100% en el vestuario, totalmente concentrado en alcanzar esta final de la Europa League que se jugará el 29 de mayo en Gdansk (Polonia) y que podrá albergar público.

Mientras, el Villarreal no para de trabajar para su próximo proyecto. Como toca, con antelación y leyendo Negueroles muy bien el mercado. Ha firmado un buen central como Mandi y sigue negociando con Deulofeu, como ya les hemos venido informando en Mediterráneo. Y otras conversaciones en marcha. No sé lo que pasará en Londres y sí sé la ilusión que existe en Vila-real. No será fácil, pero pase lo que pase, el Villarreal seguirá estando entre los mejores un año más, en Europa y en la Liga. Sí, Roma, Londres, Manchester y el Villarreal. Pase lo que pase tienen motivos para estar orgulloso de su club. El sueño sigue vivo. Disfrútenlo. ¡Endavant!