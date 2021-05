El fichaje por el CD Castellón de Yann Bodiger (Sète, Francia, 9 de febrero de 1995) en el mercado de invierno fue el más acertado de todos. El futbolista francés venía del Cádiz para aportar criterio y experiencia en el centro del campo, y su presencia ha dado un plus al equipo. Titular indiscutible con Juan Carlos Garrido, el centrocampista galo cree que hay mimbres suficientes para lograr el objetivo de la permanencia, pese a que el juego del equipo no sea el que la afición espera y que la situación sea de lo más complicada.

El domingo afrontan una nueva final, pero lo hacen después de dejar una imagen no demasiado buena ante el Logroñés (0-0), ¿cómo vivió el partido desde dentro?

Fue una primera parte un poco difícil. Ellos tuvieron más el balón pero tampoco llegaron con peligro, solo tuvieron la jugada del larguero de Álex Pérez y era en fuera de juego. Nosotros no tuvimos el balón como nos habría gustado pero también tuvimos una gran ocasión de Rubén. Pero, más allá de eso, lo más importante fue la reacción de la segunda parte, en la que dimos un paso adelante, recuperamos el control, defendimos mejor... Pudimos ganar o perder pero el partido lo llevamos donde queríamos.

Dos partidos seguidos contra dos rivales directos... El primero no se pudo ganar y ahora toca hacer bueno el empate en Cartagena.

Son partidos de seis puntos. Cada encuentro tiene sus particularidades, pero todos son importantes. Contra el Logroñés salimos como en todos a ganar; no se pudo pero tampoco perdimos.

¿Cómo espera el partido del domingo en Cartagonova?

El Cartagena es un rival que pelea por lo mismo que nosotros y, por lo tanto, un partido muy importante, pero debemos jugar como si fuera un equipo de la parte de arriba. Va a ser un encuentro complicado pero estamos trabajando bien y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer.

Desde la llegada de Juan Carlos Garrido, el equipo ha jugado a ser fuerte atrás y aprovechar las ocasiones que pueda tener. ¿Cree que es este el mejor planteamiento para lograr el objetivo?

Todos somos conscientes de la situación en la que estamos y queremos sumar el mayor número de puntos posibles. La Liga es muy difícil y habrá situaciones complicadas, pero nosotros sabemos lo que queremos. A veces no haremos el juego que la gente espera o no pondremos la fantasía que a los aficionados les gustaría en cada jugada, pero estamos trabajando de una forma muy concreta, defendiendo muy bien, siendo un equipo compacto y aprovechando nuestras oportunidades aunque no sean muchas.

¿No cree que jugando así se arriesga demasiado?

En el Cádiz ya jugué así y subimos a Primera. No existe una recete mágica para cumplir los sueños y lograr los objetivos, pero tenemos el compromiso de todo el equipo. Estamos muy focalizados en cómo quiere el míster que juguemos, siendo compactos, fuertes atrás, estando muy juntos y ayudando al compañero siempre. El míster es también nuevo y no ha tenido el tiempo de la pretemporada para intentar que jugáramos de otro modo, así que no creo que sea peligroso sino que es nuestra forma de jugar. Es más, creo que peligroso es todo porque igual un día juegas de maravilla y acabas perdiendo.

¿No cree que la falta de experiencia de la plantilla también la ha pasado factura al equipo?

Bueno, el míster nos aporta su experiencia y trabajo en el día a día. Cuando vine me dijo lo que quería y una de esas cosas es que nos diéramos cuenta de lo que estábamos haciendo mal para no caer en los mismos errores. Ahora, lo que nos ha pedido, lo hacemos bien y hacemos lo que sabemos hacer, ni más ni menos, y de momento nos ha funcionado bastante bien en casi todos los partidos.

Usted viene de Primera y es también de los jugadores con más experiencia. ¿Por qué aceptó el reto de venir a un club que peleaba por eludir el descenso? ¿Cómo se encuentra a nivel personal?

Con el Cádiz viví una situación rara porque el entrenador (Álvaro Cervera) no quería que me fuera, pero tampoco estaba jugando lo necesario. Llegaron los últimos días de mercado y rescindí mi contrato, y entonces recibí una llamada de Juan Carlos Garrido y me gustó lo que me ofreció, así que me vine. Me he encontrado muy cómodo desde el primer día gracias a los compañeros porque es un grupo muy unido y comprometido. Todos trabajamos en la misma línea y sabemos hacia dónde tenemos que ir. Quedan cinco finales, cinco partidos muy importantes y vamos a salir a ganarlos todos.

¿Se había visto en una situación tan delicada en su carrera?

Soy consciente de la situación tan complicada que tenemos, pero yo ya la he vivido en Francia en el Toulouse y en el Córdoba, y las sensaciones que hay aquí son buenas. Estamos mentalizados y listos para el desafío.

¿Tenía el mismo rol en aquel Cádiz con el que subió que el que tiene ahora en el Castellón?

Sí, empecé como aquí aunque también jugué algo más arriba, como he hecho contra el Oviedo o el Alcorcón. La idea es incidir en lo que sabemos hacer bien y no ofuscarnos en lo que no. La forma de jugar aquí es muy parecida a la de aquel Cádiz, por eso hay que seguir trabajando unidos.