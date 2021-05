El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha puesto en la piel de un aficionado del CD Castellón para volver a pedir el regreso inminente del público a los estadios de Primera y Segunda A.

Tebas ha dejado claro que, personalmente, le supone "muchísimo" el hecho de que aunque sea en un solo partido o jornada pudiese haber espectadores en LaLiga Santander o LaLiga SmartBank. Por ello, ha pedido a las autoridades ser "coherentes".

La declaración

"Que la gente pueda acudir a un solo partido ya es mucho: hay que pensar en equipos como el Cartagena o el Castellón, que pueden descender sin que su afición haya visto su paso por el fútbol profesional. El valor que tiene que puedan ir a solo un partido es increíble para los aficionados y para LaLiga, para mí supone muchísimo", ha admitido Tebas en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, DAZN, Lotería y Apuestas del Estado y Liberbank.

El dirigente remarcó que "durante muchos meses" han estado con una "postura de colaboración" con el Ministerio de Sanidad en este tema. "Pero no podemos seguir con la incoherencia, no me va a convencer que me digan que es por temas sanitarios. ¿Quién se equivoca? ¿Las Comunidades Autónomas o Sanidad? Si se es coherente, debe haber público en los estadios", aseveró.

En este sentido, se mostró "partidario de que haya público en Cádiz, aunque no lo pueda haber en San Sebastián". "¿Si hubiese un rebrote en Valencia hay que impedir que entre la gente en todos los estadios? ¿Qué afecta a la integridad de la competición? Nos entra integritis a veces... Los propios clubes, por unanimidad, han dicho que para adelante, porque el valor de que vayan aficionados es mucho más que esa circunstancia", ha remarcado.