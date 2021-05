El Castellón B vive un gran momento. Los de Iván Campos son segundos gracias a la buena dinámica que mantienen en las últimas semanas. Uno de los pilares del equipo orellut es su máximo goleador, Marc Pitarch. El atacante asegura que «las sensaciones son buenísimas». «Al principio me costó un poco, pero desde el parón me estoy encontrando muy bien, estoy con confianza y el balón está entrando», indica. El ariete analiza la racha que acumulan. «En las últimas jornadas tanto el equipo como yo estamos en nuestro mejor momento, creo que todos nos encontramos en el punto más álgido del curso», admite.

La pasada temporada, el Castellón B se clasificó para la promoción, pero los penaltis le dejaron sin el pase a la final por el ascenso. En el presente curso los albinegros quieren dar un paso más. «El año pasado no tuvimos fortuna en la promoción, caímos contra el Castellonense en los penaltis y este año nos gustaría quitarnos esa espinita. Tenemos un pequeño colchón de puntos, pero no podemos levantar el pie del acelerador, no te puedes relajar, si no te pillan los perseguidores. Tenemos en la cabeza hacer la promoción e intentar ascender y vamos a pelear por ello», asegura convencido.

Un equipo ‘muy hecho’

El delantero de Ares del Maestrat subraya que «en la plantilla no hay grandes diferencias respecto a la pasada campaña». «Este año dejamos escapar demasiado puntos al principio debido a la falta de veteranía. Sin embargo, ahora estamos tratando de no conceder errores y centrarnos más en esos aspectos con el fin de que esto nos pueda dar ese puntito que nos faltó la pasada temporada», detalla.

La importancia del ascenso no es baladí, tal y como arguye el atacante: «La distancia de categorías que hay entre el primer equipo y el filial es muy grande; además, con la reestructuración, este año, si no subes, es casi como si descendieras una categoría. Por este motivo sería clave conseguir el ascenso para por lo menos mantener la distancia respecto al primer equipo. Si subimos creceremos en competitividad y también podríamos tener más opciones de poder promocionar al primer equipo».

Te puede interesar: Deportes La Preferente más disputada

Gran futuro

A día de hoy, el delantero centro Marc Pitarch es uno de los futbolistas más prometedores del filial albinegro, un jugador al alza que termina contrato este verano. El delantero avanza que de momento no sabe qué intenciones tiene el club con él. «Yo estoy muy contento con la entidad y con el equipo y me gustaría continuar. Pero sí que es cierto que tengo diferentes opciones sobre la mesa para el año que viene y a final de la temporada tendré que valorar mi futuro con el fin de seguir creciendo como futbolista», argumenta.