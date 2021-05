Las lesiones, ese mal endémico que afecta a los futbolistas y que, por tanto, lastra a los clubs a lo largo de toda una temporada. El presente ejercicio liguero 2020-21 es un tanto atípico y especial, ya que por culpa de la pandemia del coronavirus, la campaña 2019-20 se terminó entrado el mes de agosto y los clubs apenas pudieron descansar, lo que se ha visto reflejado en la gran cantidad de lesiones, especialmente musculares, de los miembros de sus plantillas. Una plaga de problemas físicos de la que el Villarreal no sale bien parado. De hecho, el conjunto de Unai Emery es el tercer equipo de toda la Primera División con mayor número de lesiones, solo superado por el Real Madrid y el Barcelona.

El combinado de la Plana Baixa está tercero en un informe realizado por Tiempo de Juego de la Cadena Cope, titulado La Liga de las Lesiones, en el cual el Real Madrid aparece como el club con mayor número de lesiones, con un total de 50, seguido por el Barcelona, con 37 (tenía 36 cuando se hizo el informe) y el Submarino, que con las dos últimas de Juan Foyth y de Samu Chukwueze, acumula 36 (35 a la hora de publicarse el análisis). El Sevilla (14) y el Celta (15) son los equipos con menos lesionados.

Los principales afectados

Un total de 17 han sido los jugadores de la primera plantilla del Villarreal CF que se han visto afectados por las lesiones, la gran mayoría musculares. Así, destacan el francés Coquelin, el ecuatoriano Estupiñán y el argentino Foyth, lesionados hasta 3 veces. El resto de afectados, que han sufrido una o dos lesiones hasta la fecha, han sido Carlos Bacca, Gerard Moreno, Rubén Peña, Alcácer, Dani Parejo, Chukwueze, Mario, Moi Gómez, Pau Torres, Pedraza, Alberto Moreno, Jaume Costa, Capoue, Yeremi, Iborra y Chakla, jugador ahora cedido en el Getafe.

UN TOTAL DE 19 JUGADORES CON LESIONES La plaga de lesiones que está sufriendo el Villarreal en lo que llevamos de temporada 2020-21 ha afectado de momento a un total de 19 jugadores, 18 que siguen en el equipo, además del cedido Soufiane Chakla (Getafe).

Los no lesionados

Solo ocho de los componentes de la primera plantilla grogueta no se han lesionado, aunque alguno de ellos llegó a ser baja por contraer el coronavirus. Los que no se han lesionado, por el momento, son los guardametas Asenjo y Rulli, y Raúl Albiol --ha descansado algunos partidos pero no por lesión--, Funes Mori, Raba, Álex Baena, Manu Trigueros --tuvo coronavirus-- y Fer Niño.

Además, el Villarreal es el equipo de Primera con mayor aumento de lesiones en comparación con el pasado ejercicio 2019-20.

Más de 600 lesiones en la Liga

Como dato, el informe resalta que, a falta de tres jornadas para el final del campeonato, ya se han superado las 600 lesiones en el total de Primera División, rebasando con creces las lesiones que se produjeron la temporada pasada 2019-21, que fueron un total de 413 las que sufrieron los futbolistas.