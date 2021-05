En casa de los Tejedo-Mulet el golf ocupa un lugar privilegiado. Y no es para menos. Las hermanas Carla y Rocío se han convertido en dos de las golfistas más en forma de la provincia de Castellón y se están abriendo paso entre las mejores del panorama nacional e internacional por méritos propios. La mayor, Carla (Castelló, 4 de diciembre del 2001), está asentada entre las 150 mejores golfistas del mundo (llegó a ser la 45ª del ranking mundial) y, a sus 19 años, cuenta en su palmarés con un Campeonato de Europa por equipos, entre otros muchos éxitos.

Actualmente estudia y compite en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Louisiana, donde quiere seguir creciendo en el mundo del golf. De hecho, su adaptación ha sido muy buena desde su llegada y sus resultados hablan por sí solos.

Mientras Carla vive su sueño americano, su hermana Rocío (Castellón, 1 de agosto del 2006) sigue rompiendo techos en España. A pocos meses de cumplir los 15 años, la castellonense acaba de alzarse con el título en el Campeonato de España sub-16, un galardón que se suma al del Autonómico sub-16, sub-18 y al subcampeonato en categoría absoluta conseguido meses atrás, así como a la Copa de la Comunitat Valenciana.

Gran proyección

Rocío, que ya ocupa el puesto 26 del ranking europeo de su edad, no solo es la mejor de su categoría sino que, además, planta cara a otras golfistas de mayor edad y experiencia, por lo que se ha convertido en una de las rivales a batir en gracias a un nivel que asombra a propios y extraños, y que ha puesto su nombre en boca de todos.

Su último éxito llegó en Alicante tras protagonizar un torneo de ensueño. La golfista castellonense llegaba a la última jornada como líder y, gracias a una brillante vuelta de 71 golpes con la que certificaba la segunda mejor tarjeta del día, se llevaba el título sub-16 en el Campeonato de España por cinco golpes de ventaja respecto a sus rivales, la canaria Keira González y la madrileña Paula Martín. Su primer título nacional tras varias ediciones quedando en segundo lugar. Curiosamente, al mismo tiempo se hacía con el título de campeona sub-15 del 2020.

El papel de Carla

Mucha culpa de que Rocío haya llegado al mundo del golf es de su hermana mayor, a la que acompañaba a los entrenamientos de forma habitual y a la que se le dio la oportunidad de probar con tan solo cinco años. No lo hizo nada mal y, desde entonces, no lo ha dejado. Carla y Rocío forman una de las sagas más prolíficas en el mundo del deporte de la provincia de Castellón en la actualidad y ya han demostrado que quieren seguir llegando lejos. Por empeño y garra no será ya que las dos presentan unas destacadas cualidades cuando entran al green y han dejado claro que no tienen límites. El techo que ambas podrán alcanzar, tan solo el tiempo lo marcará.