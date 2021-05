El CD Castellón será uno de los pocos privilegiados en el fútbol profesional español que contará con el apoyo de su afición en las dos últimas jornadas de la temporada 2020/21 que dispute como local en el Estadio Castalia. Lo hará gracias a la baja incidencia del coronavirus en la Comunitat Valenciana y después de que el Gobierno haya permitido el regreso del público a los estadios tan solo en las comunidades autónomas que se encuentren en fase 1 durante la pandemia.

El primero de esos duelos con público, que llega en plena pelea por la permanencia en Segunda División, será el de este sábado ante la Ponferradina (16.00 horas) y en el club de la capital de la Plana son conscientes de que jugar arropados por 4.100 aficionados --que son los que podrán entrar-- será un plus para sus futbolistas, a los que volverán a llevar volandas desde el pitido inicial tras 14 meses con las localidades vacías por la pandemia del coronavirus.

Entradas nominativas

Para elegir a esos 4.100 privilegiados, el Castellón hará un sorteo ante notario de las 4.100 entradas nominativas de que dispone entre todos los abonados que se hayan inscrito de modo online a través de la plataforma Enterticket (el plazo acaba este viernes a las 12.00 horas). Hasta cubrir dicho número de entradas, aquellos abonados agraciados recibirán tras el sorteo un mail con las entradas nominativas con las que poder acceder al estadio, no teniendo validez, por tanto, los carnés físicos de la temporada 2020/21. El acceso se hará de forma escalonada y por distintos accesos para evitar aglomeraciones en los aledaños del estadio, y siguiendo en todo momento las medidas establecidas por LaLiga y que serán comunicadas en el mismo correo electrónico.

Al jugarse a las 16.00 horas, el encuentro entre el Castellón y la Ponferradina será el primero con público y todas las miradas estarán puestas en la organización y la imagen que se ofrezca en Castalia, de ahí que desde el club orellut se haya hecho un llamamiento a la afición albinegra para dar ejemplo a escala nacional y se esté trabajando lo más rápido posible para que todo salga bien.

Zonas habilitadas

En principio, la única zona del estadio que no estará habilitada al público será la de Tribuna Baja, que durante toda la temporada se ha utilizado como banquillos para los dos equipos al no usarse los habituales por las medidas sanitarias establecidas por LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD) en su día.

No obstante, eso no supondrá ningún contratiempo para los aficionados que accedan al campo ya que estos no ocuparán sus asientos habituales sino que serán reubicados en otros lugares, respetándose la distancia de seguridad entre ellos. Precisamente por este motivo, se recomienda a los abonados agraciados que acudan al campo con tiempo y que tengan claro por qué puerta podrán acceder para evitar problemas en los accesos al campo.

Además, durante el encuentro no se podrá comer ni fumar, se deberá permanecer en todo momento sentado en la localidad asignada en la medida de lo posible y no podrán usarse elementos de animación como bombos o megáfonos, entre otros. El uso obligatorio de la mascarilla y del gel hidroalcohólico entra ya en la normalidad del día a día de todos, y desde LaLiga y el Castellón tan solo se recuerda que también serán dos medidas obligatorias durante el regreso del público a los estadios en lo que resta de la presente temporada.

Al margen del encuentro de este sábado contra la Ponferradina, en el que el Castellón intentará sumar los tres puntos para seguir fuera de la zona de descenso, el otro partido de Liga en el que el conjunto de Juan Carlos Garrido tendrá el apoyo de la afición será el del lunes 24 de mayo ante el Rayo Vallecano (21.00 horas) en la penúltima jornada de la campaña 2020/21 en Segunda.