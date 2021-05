Juan Carlos Garrido necesitó una pregunta para soltar un monólogo de ocho minutos donde ha resumido lo que ha sucedido esta tarde en Castalia. Esa justicia personificada en el Castellón que perdió un partido que nunca debió dejar escapar. Además, alzó su voz por el grave error del colegiado y del VAR por no pitar un claro penalti por un flagrante agarrón a Rafa Gálvez con 0-1 en el marcador. «He visto un penalti clarísimo. Un placaje. Le va agarrando todo el rato. No estamos teniendo suerte en este tema. Os tramos jugando mucho y estas decisiones son fundamentales», dijo el técnico valenciano.

Antes quiso dar la «enhorabuena» a sus jugadores por el «gran esfuerzo» que hicieron durante los noventa minutos. «Hemos hecho un gran trabajo y, en general, un muy buen partido». Por eso calificó el resultado de «malo» y comentó que «no es agradable vivir este momento», por el abatimiento que había en el vestuario. «Ha sido el partido donde más se ha hecho para ganar, y no se ha ganado».

Garrido dijo que su equipo dominó el partido «totalmente» y desgranó lo sucedido en una parte y la otra. «El primer tiempo ha sido excelente y merecimos irnos mínimo con un 1-0, pero llegó ese accidente del minuto 44 donde metieron el 0-1 de un rebote. Fue un golpe duro. En el segundo tiempo más o menos igual. Salimos con la mentalidad de que se podía conseguir la remontada. El 0-2 fue de un contraataque».

Lesión de Víctor García

Sobre este tema Garrido dijo que «el chaval ha sido trasladado a un hospital. Hay que esperar a ver qué sucede en su rodilla. Esperemos que no se nada». Y respecto a la afición que se dio cita en Castalia dijo que «el trato ha sido excelente. El público ha estado volcado con el equipo durante los noventa minutos. Una lástima no haberle podido dedicar un mejor resultado».