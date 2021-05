Para Óscar Whalley el partido de este jueves en La Romareda será un encuentro de lo más especial. Más allá de lo mucho que hay en juego para el CD Castellón, inmerso en la pelea por lograr la permanencia en Segunda, porque será la primera vez que se enfrentará a un club por el que fichó con 12 años y con el que llegó a disputar 22 partidos con el primer equipo. Será la primera vez en su carrera que se enfrente al equipo de la ciudad en la que nació el 29 de marzo de 1994 y que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional.

«Es un partido muy especial. Al final es donde he crecido como jugador, donde me dieron la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es jugar a fútbol y vivir de ello. Aparte es un partido muy importante para nosotros, así que será muy especial», explicó el portero del conjunto albinegro, titular indiscutible con Juan Carlos Garrido y, en la actualidad, uno de los referentes del equipo.

«Una vez pita el árbitro el inicio del partido no piensas en contra quién estás jugando, sino en lo que tienes que hacer, e intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar a intentar conseguir los tres puntos», añadió el futbolista maño, quien es consciente de la presión que hay sobre el Castellón a estas alturas de la temporada, en la que sigue peleando por evitar el descenso cuando tan solo restan tres jornadas para la conclusión de la temporada. «Sabemos que esto va a ser muy largo. Hay que luchar hasta el último minuto del último partido y estamos a dos semanas de conseguir algo muy bonito, pero sabemos que sin trabajar bien en cada entrenamiento no se va a conseguir», aseveró el guardameta del Castellón.

Para tratar de sumar la victoria, el equipo de Garrido deberá recuperar su mejor versión y dejar atrás los fantasmas de las últimas jornadas, en las que se perdió ante la Ponferradina (0-2) y el Cartagena (1-0), y se empató sin goles en Castalia ante el Logroñés. «Creo que hemos merecido mucho más en esos últimos encuentros, pero así es el fútbol. Unas veces nos ha dado más, otras nos ha quitado y lo que tenemos que hacer es trabajar con estas mismas ganas porque seguramente será más fácil que lleguen resultados», concluyó.