En el diccionario de Unai Emery no existe otra palabra que no sea competir. El entrenador del Villarreal llevaba días pidiendo un adelanto de la fecha del partido contra el Real Madrid. LaLiga hizo oídos sordos en primera instancia, con el consiguiente disgusto en el seno del club y la protesta pública del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. Tebas rectificó y el equipo tendrá un día más para descansar y preparar la final de Gdansk ante el United.

No cabe ninguna duda de que el Villarreal saldrá a pelear por el triunfo en Valdebebas. En primer lugar, porque en juego está la pugna por una de las dos plazas para la próxima edición de la Europa League, una vez asegurado un puesto en la Conference.

No depende de sí mismo el Submarino, pendiente de ganar y de un fallo de sus rivales, pero existen opciones y la intención es exprimirlas. Además, la obligación de no ofrecer facilidades al rival porque el título de Liga está en juego, en ese mano a mano entre atléticos y merengues. El Real Madrid no será campeón porque el Villarreal se lo ponga fácil.

La importancia de la final

En ese planteamiento también se sitúa la importancia de la primera final de la historia del club que, además, podría abrir la puerta a la tercera vía europea que maneja el Villarreal y que no es otra que ganar y lograr un billete para la Champions. Y no hay que olvidar la elevada carga de partidos, además a un alto nivel de exigencia, que pesa sobre las piernas de los jugadores del Villarreal esta temporada, que acabará con 58 encuentros oficiales, convirtiendo al equipo de Emery en el club español con más carga competitiva, con el Granada, a nivel nacional.

Por ello, de la habilidad del técnico dependerá compaginar alinear un once titular bien armado para ganar al Madrid y, a la vez, reservar algunas piezas básicas del Submarino cara a la final contra el Manchester United. Y durante la temporada lo ha sabido coordinar perfectamente Emery, que recupera para el sábado a Mario Gaspar y Rulli, sancionados tras el nefasto arbitraje de Medié Jiménez ante el Celta, además de contar con más tiempo para recuperar a Rubén Peña, quien no jugó por precaución ante el Sevilla.

¿Rotar?

Con ello, sería normal que descansará uno de los dos centrales titulares, dando entrada a Funes Mori, quien estuvo a un altísimo nivel como lateral derecho el domingo , incluso que Parejo, Capoue o Trigueros tuvieran descanso, entrando Coquelin, o que también se pudiera dar un respiro a Gerard con Alcácer. Una dosificación de esfuerzos de tres o cuatro jugadores, pero alineando un once competitivo. Emery no tirará ninguna opción, eso es seguro.