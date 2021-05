Unai Emery vive por y para el fútbol. No descuida detalle ni deja nada a la improvisación. Analiza y planifica hasta los posibles cambios dentro de un partido en diferentes situaciones. Y siempre quiere competir. Ajeno a si LaLiga tiene color merengue o colchonero, su única preocupación es el Villarreal y el club se juega mucho el sábado en Valdebebas. Asegurada su clasificación en la Conference League, el siguiente paso es lograr el quinto o sexto puesto que asegurarían una silla de palco en la próxima Europa League.

No depende de sí mismo pero sí que tiene que hacer sus deberes bien hechos. Por ello, su plan es confeccionar un buen equipo, en el que figurará la gran base del once que le peleará al Manchester United el título de campeón de la Europa League en Gdansk el próximo miércoles. Dosificará a algunos jugadores, pero no hará una revolución. Ni mucho menos.

Foyth

El entrenador amarillo tiene puestas muchas esperanzas en la recuperación de Juan Foyth cara a la final del 26 de mayo. El chico para todo del Submarino ya trabaja con el grupo y tiene toda una semana por delante para adquirir ese punto de forma necesario que le permita estar en el once inicial ante los diablos rojos del United. Forma parte de la planificación de Emery que pueda estar en Gdansk en cualquier caso, no para formar de inicio contra el Madrid. El caso de Chukwueze es diferente y su recuperación a tiempo para la final se antoja más que complicada.

Yeremi Pino

Otra de las preocupaciones del técnico de Hondarribia es Yeremi Pino, que se retiró con molestias en el partido ante el Sevilla. El canario, con la baja de Chukwueze, es el único jugador con ese perfil de velocidad, uno contra uno y verticalidad cara a la meta rival, por lo que Emery lo considera una baza muy importante para medirse al United.

La intención del entrenador de Hondarribia es reservar solo a los jugadores con molestias o muy cargados de minutos, pero el partido ante el Madrid es muy importante por varios aspectos para los amarillos, entre ellos está una plaza para la Europa League y el incentivo económico de quedar cuánto más arriba en la clasificación mejor.