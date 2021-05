El Atlético de Madrid busca este domingo la undécima Liga de su historia frente al Real Valladolid (18.00 horas) en una jornada que cerrará el curso doméstico y donde los colchoneros dependerán de sí mismos para proclamarse campeones, una cita para la historia cuyo contendiente también pelea por un objetivo, en este caso la permanencia.

Dice el himno del Atleti que los jugadores derrochan "coraje y corazón", el mismo emblema que preside una de las entradas del Wanda Metropolitano y que tratarán de desplegar en el verde de Zorrilla tras la apurada victoria del pasado domingo ante Osasuna. Tres puntos garantizan un nuevo título de los rojiblancos o incluso lograr el mismo resultado que el Real Madrid, el único equipo que le puede aguar la fiesta.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone jugarán sabiendo que, en caso de no ganar, siempre tendrán el comodín del Villarreal, que visita Valdebebas con las miras más puestas en la final de Europa League que de pegarse con los merengues por mucho que también busquen un sitio en Europa el próximo curso. En cualquier caso, la consigna del 'Cholo' ha sido clara: "Estamos inmersos en nuestro partido, lo único que nos ocupa y nuestra responsabilidad".

Ya no habrá más "partido a partido" porque el de este sábado es "el partido". Por la capital castellano-leonesa pasan todas las opciones de un Atleti que busca su Liga número 11 en 118 años de historia, la segunda con Simeone como técnico en siete campañas, y la tercera 25 años después del mítico 'Doblete' que es historia del club, otrora del Manzanares.

El Real Madrid busca la carambola final

Por su lado, el Real Madrid recibirá en el Estadio Alfredo Di Stéfano (18.00 horas) al Villarreal con la obligación de sumar los tres puntos y esperar que el Atlético falle para poder reeditar su trono liguero.

El conjunto madridista ha conseguido llegar a esta última jornada liguera con opciones de ser campeón, pero ya está en manos de forma definitiva de su vecino. Si este gana en el José Zorrilla, ya dará igual lo que pase en Valdebebas, donde los de Zinédine Zidane llegarían lejos en las dos competiciones 'más importantes' pero que cerrarían de vacío por primera vez en diez años.

Un subcampeonato liguero y unas semifinales de la Liga de Campeones pueden ser el único 'premio' que puedan saborear los madridistas tras un año en el que no alcanzaron su mejor regularidad hasta febrero y marcado por los interminables y continuos problemas de bajas, bien por lesión, bien por el coronavirus.

Sin embargo, fiel a su tradición, el actual campeón intentará cumplir con su obligación y acabar con una nueva victoria ante un Villarreal que parece que llegará al Alfredo Di Stéfano más pendiente de su histórica cita del próximo miércoles en Gdansk (Polonia). Allí, se jugará ser campeón de la Liga Europa y sacar billete para la próxima Liga de Campeones, aunque enfrente tendrá un oponente de mucho nivel como el Manchester United, lo que puede forzar a Unai Emery a reservar todas las energías posibles.

Guerra por la permanencia

La SD Huesca, el Elche y el Valladolid pelearán este sábado por el único billete que resta para permanecer en LaLiga Santander, con el conjunto oscense como el único que depende de sí mismo y el vallisoletano el que peor lo tiene, mientras que los tres equipos ya clasificados para competición europea, Real Sociedad, Betis y Villarreal, pugnarán por la quinta plaza, en partidos correspondientes a la trigesimoctava y última jornada del campeonato.

El cierre de la campaña en el torneo doméstico también trae emoción sobre todo en la pelea por ver quien acompaña a la SD Eibar, descendida en la anterior jornada, a LaLiga SmartBank, con el Huesca y el Elche con la 'ventaja' de medirse a rivales que no tienen nada en juego salvo el orgullo y el Valladolid teniendo que ganar a un Atlético que busca ser campeón, un resultado que incluso puede no valerle si no fallan los demás.

El mejor situado para salvarse antes de empezar el partido es el Huesca, que parte fuera de los puestos de descenso en los que ha vivido casi toda la temporada y de los que salió hace dos jornadas tras ganar al Athletic. No pudo aprovechar su oportunidad en el Benito Villamarín y ahora tendrá que tener nervios de acero en El Alcoraz ante un Valencia irregular ya que el Elche le alcanzó en la tabla.

De este modo, con el 'average' ganado al conjunto franjiverde y al Valladolid, Pacheta sabe que no hay margen a la especulación y que la victoria es lo único que no les hace estar pendiente de las emisoras de radio y de otros estadios. Controlar los nervios y la ansiedad serán claves para sumar su tercer triunfo consecutivo en casa como los logrados ante la Real Sociedad y el Athletic. Galán, sancionado, será una baja importante.

Enfrente va a tener a un rival que ha mejorado desde la llegada de Voro como técnico y ya salvado, pero que se presentará en el El Alcoraz como el peor visitante de toda la temporada con once puntos de 54 posibles y sin ganar a domicilio desde el 10 de enero en Zorrilla. El once de la goleada del pasado domingo al Eibar parece que repetirá.

Por su parte, el Elche, que tendrá el plus de tener 5.000 aficionados dándole su aliento, espera meter presión lo antes posible y ceder su plaza de descenso al equipo del técnico que le logró ascender la pasada temporada. El conjunto franjiverde no falló en la 'final' del Ramón de Carranza (1-3) y aún tiene posibilidades de supervivencia en Primera.

Los de Fran Escribá tendrán que medirse a otro equipo que no se juega nada como el Athletic Club y que está viviendo un final de temporada sin muchas cosas positivas tras acumular un punto en las tres últimas jornadas y con muchas bajas significativas.

El Elche espera aprovechar esto para sumar los tres puntos que necesita para soñar, aunque dentro de las opciones también tiene una carambola compleja que es la de perder y que haya derrotas en El Alcoraz y en el José Zorrilla, y que gane el descendido Eibar al FC Barcelona, lo que provocaría un triple empate a 33 puntos con los armeros que le favorecería. Diego González es la única baja en los locales, mientras que el sancionado Raúl García se une a las ausencias visitantes de Muniain, Yuri y Capa.

La Real, el Betis y el Villarreal luchan por la quinta plaza

Por otro lado, en la disputa por Europa, la pelea se ha reducido ya a saber qué competiciones jugarán la Real Sociedad, el Betis y el Villarreal, separados por un punto y que aseguraron su presencia en competición europea el año que viene.

Los realistas son los que defenderán la quinta plaza que les da acceso a la Liga Europa, por delante de los verdiblancos, con los que están empatados a puntos, y el 'Submarino Amarillo', a un punto de sus dos rivales.

La Real, que ha perdido en sus dos últimas salidas, tendrá un duelo de rivalidad con Osasuna, un oponente ya con los deberes hechos, pero que ya dejó claro ante el líder que no va a regalar nada y menos jugando en casa.

El equipo de Imanol Alguacil añade a sus conocidas bajas la de Zubeldia, positivo por coronavirus, e intentará repetir la frescura ofensiva que tuvo el pasado domingo ante el Valladolid (4-1) y que le cuesta tener a domicilio. Aridane, Calleri, Adrián y el 'Chimy' Ávila son bajas en los de Jagoba Arrasate.

Por su parte, el Betis tendrá también una visita complicada ya que juega en Balaídos y posiblemente ante el conjunto en más forma como es el Celta, que ha encadenado cinco victorias seguidas, la última en el Camp Nou, pero que no le han servido para tener opciones europeas.

Sin esa presión, los del 'Chacho' Coudet podrían ser más peligrosos ante los de Manuel Pellegrini, que no ganan a domicilio desde el 28 de febrero (Cádiz), aunque desde esa fecha sólo han perdido en el Pizjuán (1-0). Canales es una baja importante en los béticos, mientras que Aspas, Hugo Mallo y Aidoo son duda, y Tapia, Murillo y Ferreyra, baja.

Horarios del sábado de la jornada 38

Sábado 22.

Celta - Betis. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.00.

Eibar - FC Barcelona. Jaime Latre (C.Aragonés 18.00.

Huesca - Valencia. Cuadra Fernández (C.Balear) 18.00.

Osasuna - Real Sociedad. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.00.

Real Madrid - Villarreal. Munuera Montero (C.Andaluz) 18.00.

Valladolid - Atlético. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18.00.

Elche - Athletic Club. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.00.