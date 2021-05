Ganar y esperar, esa es la cuestión. La otra Europa League se juega este sábado en Valdebebas, en el estadio Alfredo di Stéfano (18.00 horas, Movistar+) para el Villarreal ante un rival, el Real Madrid, que curiosamente también se juega mucho, lo máximo, el título de campeón de Liga en Primera División.

Sin duda, dos objetivos bien distintos pero un mismo fin, ganar y esperar. Mientras el conjunto de Zinedine Zidane espera dar un golpe de efecto final, a expensas del resultado del Atlético en Valladolid, y acabar conquistando su 35ª Liga, los de Unai Emery tendrán un ojo en la final de la Europa League, a la espera de lo que hagan Real Betis y Real Sociedad para firmar su plaza europea.

El conjunto amarillo afronta la última jornada con la necesidad de mejorar lo que hagan Betis y Real Sociedad para poder alcanzar una plaza de Europa League, por lo que deberá ganar o empatar el encuentro. A los de la Plana Baixa les valdría un empate si el Real Betis pierde en Vigo ante el Celta, mientas que si empatan los andaluces necesitarían ganar. Con la Real Sociedad precisan que el equipo vasco no gane su partido con Osasuna y sumar una victoria frente al Real Madrid.

Emery, con ambición

A todo ello hay que añadirle algo inédito, ya que el equipo de Emery llega al partido con la cabeza puesta en la final de la Europa League del próximo miércoles, lo que obliga a armar un once marcado por este encuentro, pese a que el técnico de Hondarribia no dudó en afirmar que alineará un once reconocible con la idea de asaltar Valdebebas.

El propósito del técnico es el de plantear en el Di Stéfano un equipo parecido al que jugó contra el Sevilla la jornada pasada, con una base del equipo habitual y la entrada de jugadores que no son fijos, pero que si vienen entrando en el equipo con asiduidad.

Vuelven Mario y Capoue

En el capítulo de bajas, el Villarreal sigue sin poder contar con Vicente Iborra, Foyth y Samu Chukwueze, todos sin el alta médica, mientras que el técnico recupera a los sancionados Mario Gaspar, Gero Rulli y Étienne Capoue, con los que ya puede contar. Respecto al once, una de las dudas está en la entrada al once del portero Rulli, con la idea de darle continuidad de cara a la final del miércoles.

Por ello, el once que salte esta tarde a Valdebebas podría ser el formado por Asenjo en portería, con esa incógnita de Rulli; Mario y Alberto Moreno en los laterales, con Pau y Funes Mori --para dar descanso a Albiol-- de centrales; una medular con Capoue, Coquelin y Parejo; y en ataque Moi Gómez --que podría retrasar su posición para dar descanso a Parejo--, Gerard Moreno y Alcácer, aunque no se descartan opciones como Yeremi por Gerard, y Fer Niño o Bacca por Alcácer. La otra Europa League se decide en Valdebebas.