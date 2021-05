El Villarreal murió en la orilla y tendrá que conformarse con la Conference League la próxima temporada... a no ser que gane la Europa League el próximo miércoles ante el Manchester United, lo que le daría el billete para la Champions League 2020/221. El Submarino dio la cara ayer en Valdebebas, fue mejor que el Real Madrid en dos tercios del partido, pero terminó claudicando (2-1) en la recta final del choque, una derrota que, unido a los triunfos de Real Sociedad y Real Betis, dejan al equipo de Unai Emery 7º el final de LaLiga.

El combinado groguet estuvo, también, a punto de aguarle la fiesta a su rival, que tuvo el título liguero en su mano mientras el Villarreal ganaba y, cuando los blancos dieron la vuelta al golazo de Yeremi (min. 20) en los últimos seis minutos de encuentro, con tantos de Benzema y Modric, fue cuando los de Zidane ya no tenía opciones a campeonar.

Un resultado que no contentó ni a unos ni a otros. Los merengues cierran una temporada en blanco, mientras que los groguets cumplen con el mínimo, jugar la Conference, y buscarán el sobresaliente si ganan la Europa League.

Con personalidad

Los amarillos no salieron a pasear. Fueron a por todas, con una alineación titularísima como había anunciado Unai Emery en los prolegómenos. Los que esperaban un Villarreal con la mente en la final de Gdansk se equivocaron. El técnico de Hondarribia no se sacó la espina clavada de no haber ganado nunca al Madrid en su casa, pero lo acarició.

La ansiedad madridista marcó el primer acto. Zidane descartó recuperar su defensa de tres centrales una vez recuperados Varane y Ramos, apostó por el tridente en busca de un triunfo obligado y desesperó ante un equipo atenazado. Superados en un centro del campo que corrió tras las sombras amarillas y provocó desajustes defensivos. Sin más argumentos ofensivos que las apariciones de Benzema, repletas de orgullo. Un solo remate a puerta en el primer acto y en el tiempo añadido, un testarazo blando de Casemiro.

Desde el inicio, el Submarino estuvo más cómodo. Exigiendo mostrar su velocidad punta a Militao para salvar un mano a mano de Bacca y encontrando, en un mal despeje del central brasileño, la oportunidad de golpear. La buena maniobra de Yeremi, con un gran control y rápida definición ante la salida de Courtois, fue un golazo a pase de Gerard cuando llegaba al césped la celebración local del gol recibido por el Atlético .

Fue un mazazo para los blancos que el equipo amarillo casi aprovecha por mediación de Capoue para sentenciar, que avanzó sin oposición y pudo rematar al equipo de Zidane desde la frontal.

De más a menos

La segunda mitad no fue tan amable para el Submarino, que fue viendo como, con el paso de los minutos, el Madrid fue acorralándole, hasta remontarle el encuentro. Avisaron los locales con un disparo de Fede Valverde y un testarazo de Militao. Tras ello, en el 55, un pase de Casemiro era cabeceado a la red por Benzema, pero el VAR lo anuló.

El Madrid no bajó los brazos. Benzema cerró su gran curso firmando un golazo por la escuadra a los 87 minutos. Y aunque eran conocedores del triunfo del Atlético, con el partido roto pudiendo caer de cualquier lado --Raba falló una clarísima--, Modric sentenció y el Villarreal tendrá que conformarse con la Conference League... esperemos que de momento.