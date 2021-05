El entrenador del TAU Castelló, Toni Ten, se muestra francamente satisfecho después de abrir fuego en la fase de ascenso a la Liga ACB con una importante victoria ante el HLA Alicante. El técnico azulejero reconoció que «el partido tuvo muchas fases. En la primera parte a ambos equipos nos afectó la situación, el cambio de rollo al tratarse de un encuentro de promoción. Lo cierto es que tuvimos poco acierto y las defensas estuvieron muy bien, de hecho, hacía tiempo que no veíamos un 10-10 al final del primer cuarto. También hay que recalcar que hicimos un gran trabajo atrás, ellos empezaron el último cuarto con 48 puntos».

Pero pese a la victoria, el partido del pasado sábado no fue un encuentro nada asequible, tal y como comentó el preparador ondense: «Tuvimos algunos problemas con algunas internadas suyas en ataque, pero sabíamos que eso podía llegar, al igual que el momento del rebote ofensivo».

«El partido fue tenso, el típico partido de play-off, de no encontrar los dos equipos acierto. Creo que en el segundo cuarto el partido cambió y nosotros mandamos, seguimos bien en defensa pero no pudimos controlar bien el rebote, a pesar de ello el ritmo fue nuestro y comenzamos a marcar diferencias», subrayó.

Al mismo tiempo, el míster recalcó que «no fue un partido cómodo para nosotros. Ellos compiten bien a pesar de la ha baja de Pedro. Sudamos tinta para conseguir cada canasta». Pero la diferencia del duelo quedó manifiesta en la recta final y ello llevó a una victoria clave en la lucha por el ascenso. «Supimos jugar muy bien el último cuarto. Nos hemos quitado el peso del debut del play-off. Ahora debemos llegar en las mejores condiciones para estar bien en el partido en Alicante. Si no estamos de diez ellos nos ganarán, tenemos que ser humildes pero con ambición, estos pasos nos deben dar serenidad, no estar confiados y que esto nos dé ilusión», añadió.