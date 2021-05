La final de Gdansk del próximo 26 de mayo tiene una intrahistoria curiosa que pocos conocen. Allá por agosto del 2004 el Villarreal logró alcanzar un acuerdo con el Manchester United para el traspaso del uruguayo Diego Forlán, adelantándose a otros clubs que pretendían al uruguayo entonces un medio desconocido. El club amarillo abonó alrededor de 3,2 millones de euros y se hizo cargo de la elevada nómina del jugador, que por aquel entonces suponía un esfuerzo económico importante.

En esa negociación, el Submarino solicitó la disputa de un partido amistoso con el United, pero se encontró con la negativa en rotundo del club inglés, que no consideró que la entidad villarrealense fuera un oponente a la altura del poderoso club inglés. Fernando Roig todavía recuerda los detalles de aquella situación que luego pasó de ser una anécdota a una jugada del destino. «Cuando firmamos a Forlán, recuerdo todavía que intentamos disputar un amistoso con el Manchester. Era agosto del 2004 y no nos consideraron como rival, y nos dieron un no como respuesta», explica el presidente del Villarreal. Fernando Roig luego pudo ver al United en dos ocasiones en Vila-real, ambas en Champions League: «Las cosas de la vida quisieron que poco más de un año después nos tocara en la fase de grupos de Champions y otra vez años más tarde. En esos cuatro partidos, ni les hemos marcado un gol, ni nos lo han marcado ellos a nosotros. Se podría repetir otro 0-0 y luego ser campeones en los penaltis».

El presidente del Villarreal, no obstante, siempre ha sentido una admiración especial por el Manchester, con una ciudad de unos 600.000 habitantes. «Alguna vez he dicho que el Villarreal quería ser como el United pero en amarillo», explica Roig. «Ellos son uno de los grandes clubs del mundo, con un presupuesto de unos 800 millones de euros y seguidores en todos los rincones del mundo. Es una de las tres marcas más valoradas de clubs de fútbol. Nosotros seremos el 45 o 50», asegura. Precisamente ese fútbol de competición, de méritos que Fernando Roig defiende, en contra de un postulado cerrado como el de la SuperLiga europea, ha propiciado que el Villarreal pueda pelear por ganar al Manchester United, segundo en la Premier League esta temporada, en la final de la Europa League. «Es un gran momento para el Villarreal y nos dará mucho en cuanto a prestigio. Ahora tenemos que intentar redondearlo», concluye el dirigente.