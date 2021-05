Tomar decisiones, cuando existe un riesgo de fallar (acertar siempre es el objetivo), es una tarea difícil por la responsabilidad que conlleva. Dar consejos y opinar a posteriori no supone peligro alguno. Garrido ha resultado un fiasco enorme y el terremoto que causó su llegada, acabó destruyendo un vestuario que ha acabado desquiciado. Pero ese capítulo forma parte de la historia y no perderé más tiempo hablando de él.

El CD Castellón se juega esta noche su futuro en Segunda División ante un equipo que también necesita ganar para ascender a Primera. Sí, es difícil, pero desde luego no imposible. En el banquillo estará Sergi Escobar, recién aterrizado de Croacia y que asume un reto arriesgado. Lleva al Castellón en la sangre y ha renunciado a un buen contrato con el Sibenik. Seguramente su familia y allegados le dirán que está loco y que corre un riesgo enorme. Pase lo que pase, el Castellón estará en deuda con él. Llega para ser la solución y no el problema si, al final, no se pudiera evitar el descenso. Ha madurado en lo personal y en lo profesional, después de su experiencia en el América de Cali, uno de los grandes clubs de Sudamérica y después en Croacia. Ha cumplido sobradamente los objetivos. De su calidad personal, nadie tiene duda alguna ni en Almassora, su pueblo, ni en Castelló. No creo que haya nadie con más ilusión, ganas y deseo de sacar a su Castellón del pozo. Es un entrenador de consenso, de la tierra, de los que sabe de memoria el pam, pam, orellut y que llorará si se logra la permanencia y también si se desciende.

Yo creo. Nunca les conté que fuera fácil. Siempre le dije que la permanencia era un ascenso. ¿Por qué no se le puede ganar al Rayo? Los jugadores han demostrado compromiso siempre. Otra cuestión es el trato recibido o haber soportado una presión insufrible sobre sus cabezas. En fin. Sé que lo darán todo. Necesitan a alguien que les trate como personas y que les exija, eso sí, al máximo, pero la profesionalidad de gente como Marc Mateu, Cubillas, Carles Salvador… está fuera de duda. No tengo, desgraciadamente, una bola de cristal y no sé lo que pasará esta noche, pero sí sé que, suceda lo que suceda, ustedes renovarán su compromiso con el Castellón. Desde aquí, también quiero darle mi apoyo a gente que lo está pasando muy mal como Vicente Montesinos, Jordi Bruixola, Dealbert, Mascarell… Están viviendo la otra cara del fútbol.

Sin embargo, yo no olvido su esfuerzo por sacar al Castellón de la desaparición. Sí, han cometido errores, yo también he sido crítico con ellos, porque no se pueden pasar por alto, pero tampoco su esfuerzo y su trabajo por lograr que el Castellón tenga una buena salud económica y un futuro, sea en la categoría que sea. Tampoco olvido que el Castellón no merecía tanta soledad y sí muchos más apoyos. Y gracias Sergi por tu albinegrismo de corazón, pase lo que pase. Yo creo. Sí, se puede. El CD Castellón lo merece. PPO