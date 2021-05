Era una previa diferente. El entrenamiento en el Arena Gdansk, el desplazamiento de la afición, esa sensación de cosquilleo que aparece horas antes de jugar una final europea... Unai Emery se mostró ambicioso el día de antes del gran partido. Reconociendo el «favoritismo» de un gigante del fútbol mundial como el Manchester United, el vasco afirmó que «es el momento de romper barreras y solo pensamos en ganar y llevarnos el título».

En este sentido, el entrenador del Villarreal aseguró que a su llegada al club «Hablábamos de la credibilidad de este proyecto con Fernando Roig: estable, con momentos buenos a nivel de Europa y momentos malos que se han superado. Romper barreras era uno de los objetivos que se habían marcado y rompimos la barrera de las semifinales en Europa. Ahora el punto de mira está en ganar, queremos romper la gran barrera de levantar el primer título».

Ambición

Respecto al rival, Emery consideró que «el Manchester era uno de los grandes favoritos para estar en la final, pero nosotros ahora somos candidatos a disputar el título. Ellos tienen títulos, historias y experiencia, pero si nosotros estamos en nuestra mejor versión tenemos opciones de ganar», manifestó.

El preparador vasco incidió en que el favoritismo no es más que un factor sin gran relevancia en el juego. «Todas las finales son diferentes, en algunas partí como favorito y en otras no. Nosotros estamos en un buen momento, con muchas ganas e ilusión, somos un equipo muy fiable pero también vamos a encontrar respuestas buenas ante este equipo. Las oportunidades están y hay que aprovecharlas», recalcó un Emery que ha disputado cuatro finales de Europa League (tres triunfos con el Sevilla y una perdida con el Arsenal ante el Chelsea).

El estado de Foyth y Chukwueze

Al respecto señaló que no piensa en la diferencia que supone ganar o perder en una final. «Hay una parte del juego que no controlamos, yo solo pienso en que mi equipo sea capaz de jugar bien». En cuanto a los tocados, el técnico confirmó que Juan Foyth está recuperado y que Chukwueze no llega a tiempo para la final: «Samu no ha podido recuperarse a tiempo de la lesión, pero Foyth está totalmente disponible», concluyó.