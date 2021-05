Gerard Moreno jugará su primera final a los 29 años, la misma edad con la que debutará, junto a su compañero en el Villarreal Pau Torres, en la próxima Eurocopa. El seleccionador español, Luis Enrique, hizo oficial la lista y en ella figuran los dos jugadores del Villarreal CF. Los especialistas dicen que es el delantero de moda. Ha renovado el Zarra, trofeo al máximo goleador español de LaLiga, con 23 tantos. Pero Gerard es mucho más que un delantero, es un futbolista diferente, que corre, pelea, defiende, da asistencias y, encima, marca goles. En Gdansk será una seria amenaza para el Manchester United en la final de la Europa League. Una buena parte de las opciones de éxito del Submarino pasan por la inspiración del 7 groguet en Polonia.

En primer lugar, Gerard tengo que darte la enhorabuena. No es que no fuera esperado que el Zarra de LaLiga estuviera en la lista final de la Eurocopa, pero es para felicitarte por eso y por muchas cosas más.

Sí, sí, así es y muchas gracias. La ilusión que tengo es enorme, porque no existe mayor satisfacción para un jugador que representar a su país. Será una nueva experiencia para mí y no cabe duda de que la voy a disfrutar mucho. Pero ahora mi primer objetivo es la final de la Europa League.

Bueno, ningún jugador del Real Madrid en la lista, pero sí dos del Villarreal, que se lo han ganado a pulso con su trabajo.

Yo llego para ayudar, con goles, con mi trabajo, de la manera que pueda hacerlo, pero Gerard estará donde se lo pida el seleccionador. Es un orgullo enorme para mí y sé que en buena parte se debe a mi rendimiento en el Villarreal, a la ayuda del club, del míster, mis compañeros, la afición… A cada uno de ellos les debo un poco y estoy muy agradecido.

Gerard, si hay un delantero en el fútbol que no depende del gol, yo creo que ese eres tú. Incluso hace dos años cuando no veías puerta con facilidad, tu labor era muy importante para el equipo y así lo destacaba el técnico entonces.

Sin trabajo, no hay éxito. Son los valores que me han inculcado siempre mis padres y que he intentado seguir. Los futbolistas no siempre estamos igual de bien, es lógico, una veces porque no te salen las cosas deportivamente, otras veces porque en lo personal no te encuentras bien, pero al final si te esfuerzas y trabajas, todo acaba yendo por el cauce que corresponde.

Si se mira la tabla de goleadores, Gerard es un delantero de raza. Si repasas la de asistencias, es un centrocampista genial; si miras los kilómetros recorridos, un currante del fútbol. Lo mismo con los datos de balones recuperados. A veces uno piensa, ¿de qué juega Gerard Moreno?

(Jaja). Bueno, soy delantero al final de todo, pero es verdad que me siento muy a gusto en la posición donde estoy jugando, con libertad para moverme, para disfrutar del fútbol. Pero claro, la adrenalina de marcar goles es lo más excitante y, como te decía, sigo siendo un delantero, pero me encanta también asociarme con los compañeros, llegar al área desde la posesión de balón como hace tan bien el Villarreal. La confianza del club, del míster, compañeros, el cariño de la gente... la verdad es que todo te reconforta y da confianza para hacer tu trabajo.

¿Gerard siempre ha jugado de delantero?

Sí, salvo cuando era benjamín y tenía 8 años que jugué de lateral izquierdo porque en aquel equipo del Espanyol, y en esa posición, había mucho recorrido para jugar hacia arriba. Pero sí, delantero siempre desde entonces y en todas las categorías.

Desde fuera me da la sensación de que también es feliz cuando da un pase de gol y un compañero marca. Eso parece, ¿no?

Contento me siento siempre cuando ganamos y, cuando participas en el gol, también siento una felicidad inmensa porque estoy ayudando al equipo. A mí me encanta estar en zonas donde veo a los compañeros y les puedes dar un pase. En el Villarreal nos divertimos mucho en el campo porque somos un equipo que intenta salir desde atrás con el balón.

Te conozco desde las inferiores y siempre has mostrado un perfil humilde, sencillo, discreto… Ahora todo el mundo habla de Gerard, y le asocia a un posible traspaso millonario, ¿cómo te afecta?

Es normal que a uno le guste que hablen bien de él, pero, sinceramente, procuro estar ajeno a eso e intento que no me afecte ni para bien ni para mal. Mi pasión es el fútbol y disfruto mucho, mucho jugando.

El presidente del Villarreal decía ayer en Mediterráneo, que el Villarreal no va de fiesta a Gdansk, sino a intentar ganar.

Sí, hemos alcanzado la primera final del club, pero si llegas y no ganas… Este vestuario está formado por muchos ganadores y queremos levantar la Copa. Sí, el Manchester parte como favorito. Es normal, es uno de los grandes clubs del mundo. Claro, será difícil. ¡Cómo no iba a serlo! Una final ya lo es de por sí y, si te enfrentas a uno de los tres mejores equipos, pues más aún. Pero no hemos perdido en Europa esta temporada y nos enfrentamos a muchos equipos muy fuertes también.

¿Qué ha cambiado en este equipo respecto a otras campañas?

La mentalidad. Psicológicamente somos un equipo más fuerte. Lo demostramos en Londres contra el Arsenal, donde supimos sufrir y aguantar a un grandísimo rival. En el Emirates todos estábamos convencidos de que íbamos a jugar la final. Tenemos una gran plantilla y hemos aprendido a competir muy bien, en una competición con rivales muy duros.

Gerard ya ha hecho famoso ese gesto con las dos manos cuando marcas un gol, lo celebras y miras a las cámaras. ¿Para quién es?

Es para mis hijas. Se lo vi hacer a ellas y la mayor lo ve por la televisión, porque ya se entera y sabe que su padre juega a fútbol. La pequeña todavía no. Es una dedicación especial para los dos peques.

¿No nos romperás un sofá del hotel como hizo en televisión en el programa de ‘La Resistencia’ si ganan la final, no?

No, no (jajaja) estoy más tranquilo y centrado ahora. Ya me quité la tensión (bromea).

¿Cómo está durmiendo Gerard estos días previos a la final?

La verdad es que bien y tranquilo. No sé cuando se acerque el partido, porque es mi primera final, pero lo llevo bien por ahora.

Me ha dicho un pajarito que no estará solo en Polonia, ¿es verdad que se lleva a toda la familia a Gdansk?

Sí, viene toda mi familia, mi mujer, las niñas, mis padres… Es un momento único y quiero que lo vivan conmigo, porque siempre han estado a mi lado.

Y con el míster a mil revoluciones. Este hombre no para de trabajar, ¿no es así?

Sí, sí, es cierto, insiste mucho, trabaja, corrige y es muy exigente. Es un hombre de club que siempre nos ayuda a todos.

Además, parece que contarán con un refuerzo de lujo en la final: Fernando Roig.

Para nosotros el presidente es muy importante. Es el artífice del proyecto y, de verdad, todos esperamos que pueda estar con nosotros. Se lo merece.

Ya se propusieron en Londres dedicarle la final. Ahora, ¿la Copa?

Sí, es nuestra ilusión, pero también se la merece Fernando (consejero delegado), Llaneza, la afición... la verdad es que hay mucha gente a la que le queremos dar una alegría. Nos vamos a traer a casa la copa para todos ellos.

Y se llevan a Gdansk dos fichajes de última hora. ¿Es así?

Vaya, pues sí, estarán con nosotros Cazorla y Bruno. Son parte del éxito. Les hemos visto sufrir y trabajar en el gimnasio para volver a jugar. Esta final también es de ellos. Nos van a ayudar, estoy seguro de ello. ¡Si hasta podrían jugar! Son parte importante de la historia del Villarreal.

¿Ya sabe cuál es mi deseo no?

Si lo imagino, pero ya dirás…

El Villarreal gana la final con un golazo de Gerard, pero ya sé lo que me vas a contestar: ¡Que te da igual quién lo marque!

Exacto, tú mismo lo has dicho. Si ganamos, seré enormemente feliz. Si perdemos y yo marco tres goles, estaré muy triste. Nuestro sueño es ganar esta Copa para nuestra gente.

Amén Gerard.