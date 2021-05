El sueño del Peñíscola Globeenery en Primera División ha llegado a su fin. El equipo del Baix Maestrat se despedirá de la mejor liga del mundo el próximo fin de semana después de empatar 2-2 contra el Pescados Rubén Burela y quedarse sin opciones matemáticas para salvarse. Los jugadores azulones lo dieron todo en los cuarenta minutos pero, no pudieron evitar consumar su descenso a Segunda.

Ni un minuto tardo el Peñíscola en crear peligro. Rahali tuvo la primera ocasión del partido a los segundos de comenzar y le siguió otra de Tuli. El equipo visitante no fue menos y, en su primer intento, Molina tuvo que sacar un disparo de Matamoros a la escuadra y, poco después, un lanzamiento de falta de Renato también lo sacó el meta con ayuda del poste.

A partir del quinto minuto el conjunto de Carlos Sánchez pasó a dominar claramente con multitud de oportunidades. Pusieron un ritmo y una intensidad tremenda al juego, y lo intentaron mediante Iván Rumbo, Walex y Bruno Gomes. En el ecuador de la primera parte Paniagua metió un punterazo desde media pista que se estrelló en el larguero. A continuación Burela se salvaba del gol con paradas de Edu al propio Paniagua y Gauna.

Durante este tiempo los gallegos apenas llegaron en un potente lanzamiento de Renato parado por Molina.

En el minuto 15 llegaba el 1-0 para el Peñíscola en un saque de banda por la parte derecha que tocó en corto Orzáez y chutó fuerte raso Agustín Plaza. Bruno Gomes pudo marcar el segundo tras un reverso para librarse de un defensa, pero Edu tapó su disparo. El partido se fue al descanso con una temperatura tremenda entre jugadores, que acabó con tángana al encararse Iván Rumbo y Renato.

A la vuelta de la media parte Paniagua lo intentó con dos disparos desde fuera del área que blocó el meta Edu. Pese a ello, el Burela salió algo mejor con mayor dominio de la pelota y también llegaron sus ocasiones. La defensa azul despejó un remate de Renato en jugada de estrategia y Matamoros chutó al lateral de la portería una falta. Molina hizo una parada providencial para sacar el tiro de Iago Míguez en el mano a mano.

En el minuto 29 el marcador pasó de 1-0 a 1-2 en un visto y no visto. Renato cogió el balón por la banda, se marchó hacía el exterior de dos contrarios y remató fuera a la escuadra un auténtico golazo. En el siguiente ataque naranja, el balón llegó a Matamoros que en la frontal del área no perdonó ajustando el balón al poste.

Volvió a la carga el Peñíscola con la necesidad de remontar. Gauna se encontró con Edu en dos ocasiones y a seis minutos del final Carlos Sánchez no esperó más y sacó a Tuli de portero-jugador. Atacaban bien de cinco los de Carlos Sánchez y con oportunidades. En el minuto 38 llegó un gol para la esperanza, cuando Rahali marcaba el 2-2 recibiendo delante la portería un pase de Walex. A tres segundos del final Walex lo intentó y sobre la bocina Paniagua en un córner, pero no pudieron marcar. Y se acabó el sueño.

FICHA TÉCNICA:

-PEÑÍSCOLA GLOBEENERGY: Molina, Tuli, Orzáez, Rahali y Gauna. También jugaron: Igor, Arrieta, Paniagua, Iván Rumbo, Agustín Plaza, Walex, Bruno Gomes y Giarcarllo.

-PESCADOS RUBÉN BURELA: Edu, Renato, David Pazos, Quintela y Matamoros. También jugaron: Javi Rodríguez, Giasson, Álex Diz, Iago Míguez, Lucho

-GOLES: 1-0 Min.15: Agustín Plaza; 1-1 Min.29: Renato; 1-2 Min.29: Matamoros; 2-2 Min.38: Rahali.

-ÁRBITROS: Alonso Montesinos y Santander Flamarique. Tarjeta amarilla: Rahali, Tuli, Igor, Agustín Plaza; David Pazos.

-PISTA: Municipal de Peñíscola