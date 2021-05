Bruno Soriano disputó la friolera de 425 partidos con el Villarreal en las 14 temporadas que formó parte de la plantilla del primer equipo. El eterno capitán sufrió un descenso a Segunda, fue protagonista del retorno a Primera al año siguiente y ha escrito buena parte de las últimas páginas de la historia del club. No ha podido participar, eso sí, de las últimas, y es probable que la causa principal hayan sido las lesiones que lastraron su rendimiento las tres últimas campañas, pues cuenta con 36 años, un año más que Albiol y dos más que Bacca, por poner dos ejemplos. “Si no hubiera sido por las lesiones quizá hubiera podido haber estado ahí”, admite.

El exfutbolista amarillo acudió a Gdansk y fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la noche, al pedirle los que fueron sus compañeros que levantara el trofeo: “Ahí me rompí. No me siento campeón de la Europa League, no voy a engañar a nadie, pero los compañeros me hicieron sentir muy feliz porque me pidieron que lo levantara. Saben lo mucho que significaba un título para mí. Fue muy emotivo”.

Más amigos que compañeros

No oculta Bruno que en su etapa como ‘groguet’ “ganar un título era un poco una obsesión. Al final el club lo ha conseguido al año siguiente de que no esté, pero siento mucha felicidad por los aficionados, por el presi, Fernando, José Manuel, los compañeros y todos los trabajadores que nos han cuidado tanto”. Y es que uno de los futbolistas más representativos de la historia del Submarino admite que “compañeros como Sergio, Jaume, Mario, Manu… son amigos. Mantenemos el contacto y nunca lo vamos a perder”.

Sobre la lesión que lastró su rendimiento en su última etapa no oculta el de Artana que todavía arrastra molestias, pese a colgar las botas hace ahora un año: “Al final no solo me dolía la rodilla, donde se me ha quedado alguna secuela para practicar deporte serio. Además en la espalda tengo una hernia y sufrí alguna rotura, cosas que no eran normales para llevar una vida tan tranquila y no salir ni a comer ni a cenar fuera porque me afectaba. Era el momento de dar un paso al lado”.

Sobre el futuro que le espera, no oculta el ‘eterno capitán’ del Submarino que podría estar ligado al club de su vida, aunque a día de hoy no quiere hacer planes: “De momento estoy disfrutando de otras cosas. Después de tres años de lesiones quería tomarme un tiempo para mí y para ver lo que quiero hacer. Sí que estoy cerca del club, de Fernando y de los jugadores y nunca se sabe lo que pasará mañana”.

Sobre el futuro del Villarreal, afirma que “lo que toca ahora es disfrutar”, pero no pone techo: “Por de pronto jugaremos la Champions, que ya es mucho, y espero que la afición pueda volver a entrar al campo a disfrutar de su equipo”.