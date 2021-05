Como dice en Twitter el usuario @ParejoParty, la plantilla del Villarreal está compuesta por ‘gent de poble’, refiriéndose, creemos, al arraigo que tienen los actuales jugadores que acaban de hacer al club campeón de Europa League con la localidad y la provincia que representan. En el caso de Pau Francisco Torres, el arraigo es literal, pues nació y ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera deportiva en la ciudad que le vio nacer, pero Mario, Trigueros y Asenjo han pasado también media vida en Vila-real, siendo los dos primeros canteranos del Submarino.

Ojo los protagonistas Almorzando en los Maños. Gent de poblé

Que grandes 💪🏼💪🏼

OS AMOOOOOO 😍 pic.twitter.com/STwW7SK9Q5 — (EL KÁISER)🍥 (@ParejoParty) 27 de mayo de 2021

Y como ‘gent de poble’ que son, esta mañana, recién aterrizados de Polonia, han acudido a almorzar a un conocido bar de Vila-real, Los Maños, ante la estupefacción de la clientela que allí se encontraba. Mediterráneo está en condiciones de desvelar incluso cuál ha sido el menú de los campeones, que han regado, y bien merecido que lo tienen, con unas cervezas bien fresquitas. “Han pedido tortilla de patata, secreto ibérico con ajitos tiernos, jamón y un poquito de alguna de nuestras tapas”, desvela María José, la esposa de Ricardo, gerente del bar, que les ha atendido.

Afirma esta misma fuente que los futbolistas del Villarreal acuden “en muchas ocasiones” a este bar, como lo hacen también a otros negocios locales de Vila-real, aunque el paso por el restaurante de este jueves ha sido un pelín diferente: “Al principio, entre que no hemos dormido mucho por la celebración y que no lo esperábamos, estábamos un poco en shock y casi no les hemos dicho nada, pero cuando nos hemos dado cuenta les hemos ovacionado, cantado campeones, campeones, pedido autógrafos, fotografías… Han estado majísimos, como siempre”.

El póker de campeones de Europa League han reconocido “que entre la emoción y el viaje no han dormido apenas nada”, por lo que han tenido que tomar energías para estar al cien por cien en la rúa que recorrerá esta tarde Vila-real.

